اتحاد الغرف: نهضة شاملة في الإمارات تستشرف المستقبل

أشاد رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة بما حققته الإمارات من تطور ونمو وإنجازات تنموية ونهضة شاملة تستلهم التاريخ وترسم خطى الواقع وتستشرف المستقبل وفق رؤية طموحة وإرادة صلبة.

وأكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الدور البارز لحكومة الإمارات في تمكين مشاركة قطاع الأعمال وتعميق الشراكات التجارية الإقليمية والدولية وتنويع مصادر الدخل وجذب استثمارات متنوعة قادرة على المساهمة في تحقيق أهداف «رؤية 2021» وتحفيز النمو الاقتصادي لتوفير المزيد من فرص العمل ونقل وتوطين التقنيات المتقدمة في الدولة في مختلف القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الإمارات في ضوء ما تتمتع به من ميزات تنافسية عالمية.

من جانبه قال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة إن اتحاد الغرف وبالتنسيق مع الغرف الأعضاء استطاع خلال عام 2017 تعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية مع العديد من دول العالم وكانت أبرزها مع المملكة العربية السعودية وليتوانيا واليونان وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وإندونيسيا وتركيا والأردن والصين وسنغافورة والعراق وتونس والبرازيل وكولومبيا ومصر وتشاد وجنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك والتي ركزت حول سبل تطوير العلاقات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين وزيادة الاستثمارات فضلاً عن سبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تصب في مصلحة الأطراف المختلفة.

علاقات

وذكر أن عام 2017 شهد تطوراً بعلاقات أصحاب الأعمال والمستثمرين عربياً وعالمياً تضمنت سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في الإمارات ونظرائه بدول العالم ووسائل تطويرها بما يخدم مصلحة الطرفين والفوائد التي تحققها الاستثمارات المشتركة خاصة وأن الدولة سعت من خلال الغرف التجارية إلى توسيع نطاق استثماراتها في الدول التي تربطها بها علاقات استراتيجية على جميع المستويات، حيث تهدف إقامة المشاريع المشتركة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة، وذلك في إطار الحوار المباشر بين الدول المستقبلة للاستثمارات والدول المصدرة.

ملتقيات ومؤتمرات

وقال بن سالم إن اتحاد الغرف نظم وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات والندوات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة أهمها حوكمة هجرة العمالة المؤقتة في دول الخليج العربية وملتقى فرص الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والعراق ولتوانيا والأردن وبيلاروسيا واليونان وكازاخستان وروسيا الاتحادية وغيرها من الملتقيات المهمة التي شكلت منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين وكذلك لزيادة التبادل التجاري.

نشاط

وخلال العام الحالي، شاركت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة في العديد من الفعاليات والأنشطة سواء محلياً أو خارجياً.

وعلى الصعيد المحلي سعى الاتحاد إلى تطوير نشاطاته بهدف وضع جانب من الأهداف التي رسمها القانون التأسيسي للاتحاد موضع التنفيذ آخذاً بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي تشهدها عملية التنمية الاقتصادية الاتحادية.

وعقد الاتحاد عدة اجتماعات خلال العام الحالي من أهمها اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومديرو الغرف وكان له حضور مميز وفعال في جميع الاجتماعات الفنية والتنسيقية التي عقدت بين دوائر ومؤسسات الدولة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والعديد من اللجان الوزارية المشتركة ومجالس الأعمال المشتركة مع الدول العربية والأجنبية والتي بلغ عددها 33 مجلساً عام 2017.

قاعدة بيانات

من الإصدارات التي أنجزها اتحاد غرف التجارة والصناعة في خطته السنوية لعام 2017 دورية مجلة «آفاق اقتصادية» العلمية وقاعدة بيانات الأعضاء في غرف التجارة الذين بلغ عددهم خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 467.1 ألف عضو فضلاً عن قاعدة بيانات شهادات المنشأ التي تصدرها غرف التجارة بالدولة والتي بلغ عددها خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي574 ألف شهادة بقيمة إجمالية قدرها 1.47 مليار درهم.