بي بي سي: دبي تدهش العالم بتقنياتها

أذاعت محطة «بي بي سي» البريطانية الإخبارية برنامجاً مصوراً عن دبي، أشارت فيه إلى أن الإمارة تسعى إلى أن تكون مركزاً عالمياً للتقنية، وأدهشت العالم بالتقنيات التي تطبقها. وتقوم دبي بذلك عن طريق تبني أحدث التقنيات في العالم مثل التاكسي الطائر ذاتي القيادة لتخفيف حدة الازدحام، واستخدام رجال شرطة آليين لتوفير خدمة جيدة لسكانها.

وتعمل دبي على جذب شركات التقنيات الحديثة الناشئة. ونقلت المحطة عن المهندس معمر الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن هناك فرصة جيدة للشركات الحديثة المتخصصة في التقنيات أن تبدأ في دبي وتحقق نمواً ونجاحاً، مضيفاً أن الحكومة تعطي التقنيات الحديثة الأولوية.