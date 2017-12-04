قنصل الفلبين يشيد بنهضة الإمارات اقتصادياً

أشاد باول رايموند كورتس القنصل العام الفلبيني في دبي، بالنهضة الحديثة التي شهدتها دولة الإمارات، والإنجازات الاقتصادية والحضارية التي حققتها الدولة، في ظل الاتحاد والقيادة الحكيمة للإمارات، وقال: «إن اتحاد دولة الإمارات ثمرة الجهود العظيمة للقادة المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور لهما بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم».

جاء ذلك في كلمته خلال احتفال مجموعة الإمارات الدولية للمشاريع القابضة باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات، بحضور عبد الرزاق سيد صالح سيد محمدي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وفليسيتاس ق. باى، الملحق العمالي بالقنصلية العامة الفلبينية بدبي، وناجى عبد الرزاق المدير العام للمجموعة، وعدد من رجال الأعمال، بالإضافة إلى موظفي المجموعة، وعدد من أبناء الجالية الفلبينية من العاملين بالمجموعة وسوبر مارت الفلبين، التابع للمجموعة، وذلك بمنطقة المرقبات بدبي. وأضاف: «إن الاتحاد هبة من الله لهذا الوطن المعطاء بلا حدود، والذي يمتد عطاؤه لجميع دول العالم، ولا بد من الحفاظ على إنجازات الدولة العظيمة والدفاع عنها».

وطالب كورتس مواطنيه المقيمين على أرض الدولة، ببذل أقصى جهودهم في سبيل المساهمة في التطور السريع في جميع جوانب الحياة التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشاد بالعلاقات الطيبة بين الإمارات والفلبين في كافة المجالات.

كما استعرض سيد محمدي إنجازات الاتحاد وتأثيره الإيجابي في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والعيش الرغيد للمواطنين والمقيمين تحت قيادة القيادة الرشيدة.