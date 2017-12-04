مطار أبوظبي ينقل منجزات الإمارات إلى العالم

احتفل مطار أبوظبي الدولي باليوم الوطني الـ46 لدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مجموعة من النشاطات والفعاليات للمسافرين والزوار.

وقال عبدالمجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: «نتشرف بأن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله؛ وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى، حكام الإمارات، وإلى الشعب الإماراتي الكريم بهذه المناسبة السعيدة.

وأضاف الخوري «إننا نستشعر من خلال احتفالية اليوم الوطني عظيم الإنجازات التي تحققت على مدى ستة وأربعين عاماً ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الإرث العظيم والعرس الوطني، وأن نظهر فخرنا وولاءنا لوطننا، وقياداتنا، وشعبنا ومنجزاتنا إلى العالم بأسره من خلال احتفالية بوابة العاصمة، مطار أبوظبي الدولي، بهذه المناسبة العزيزة».

ويحيي المطار الأجواء الاحتفالية بتزيين جميع مباني المسافرين بالشعار الرسمي لليوم الوطني، فضلاً عن وضع الأعلام وباقات الورود على منصات الهجرة والجوازات، وكذلك منصات شركات الطيران الخاصة بإتمام إجراءات السفر، ومكاتب خدمة العملاء ومحلات السوق الحرة. كما يشارك موظفو المطار والسوق الحرة في الاحتفال من خلال ارتداء وشاح علم الإمارات وتوزيع الحلوى والتمور والقهوة على المسافرين والزوار لتعريفهم بأصول الضيافة الإماراتية.

وأتيحت للمسافرين عبر المطار خلال إجازة اليوم الوطني فرصة التعرف والاستمتاع بالتقاليد الإماراتية، بالإضافة لمسيرة احتفالية نظمت في أوقات عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وغطت كافة أرجاء المطار. كما شارك الشركاء الاستراتيجيون في المطار ضمن هذا الاحتفال من خلال مسابقة تصميم أجمل عربة داخلية، وذلك لإضفاء روح الاتحاد بين كافة الجهات العاملة في مطار العاصمة.

وقامت مطارات أبوظبي في بداية هذا الشهر بتغطية أحد أبراج مراقبة الحركة الجوية في المطار بعلم دولة الإمارات وذلك احتفالاً بيوم العلم.

جدار الشهيد

كما قام المطار بتنفيذ مبادرة جدارية يوم الشهيد احتفاء بمناسبة يوم الشهيد، وذلك من خلال وضع إطار في صالة القادمين بالشعار الرسمي ليوم الشهيد ليقوم المسافرون من خلاله باستكمال لوحة الشعار، مسلطاً الضوء على هذه المناسبة الوطنية الجليلة أمام مختلف زوار العاصمة من كافة أنحاء العالم.

وقال الخوري: «قام مطار أبوظبي الدولي بتنفيذ هذه المبادرة الجدارية لإحياء ذكرى شهداء الإمارات البواسل الذين استشهدوا دفاعاً عن الحق ونصرة المظلوم. ويمثل هذا العمل مشاعر عرفان وتقدير مسافرينا لبطولات هؤلاء الشهداء الأبرار. ونأمل أن تكون هذه المبادرة بمثابة رسالة إلى العالم بأسره عن مشاعر الفخر والولاء والانتماء التي نحملها كشعب تجاه هؤلاء الأبطال».