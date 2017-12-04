انتهاء مهلة تقديم طلبات التسجيل لـ «القيمة المضافة»

انتهت المهلة المبدئية التي حددتها الهيئة الاتحادية للضرائب لتقديم الطلبات الإلكترونية لتسجيل الخاضعين وكافة الأعمال الملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها بالدولة بداية يناير المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في تعميم رسمي في أكتوبر الماضي أنه على جميع الأعمال الملزمة بالتسجيل من أول يناير 2018 تقديم الطلبات للتسجيل قبل 4 ديسمبر 2017 لتقليص مخاطر عدم التسجيل لبداية 2018 فيما أكد قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن القيمة المضافة أنه على الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ نفاذ المرسوم أن يتقدم بطلب للتسجيل الضريبي قبل يناير 2018 وفقاً للمواعيد التي تعلن عنها «الاتحادية للضرائب» ويكون تاريخ سريان تسجيل الخاضع للضريبة من بداية 2018 وإذا قام بإخطار الهيئة بالتزامه بالتسجيل وقام الشخص بالتسجيل الضريبي قبل العمل بالمرسوم بقانون ستكون له الحقوق وعليه ذات الالتزامات كما لو أنه قام بالتسجيل الضريبي بعد العمل بالمرسوم بقانون.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل أول يناير.

وأكد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب لـ«البيان الاقتصادي» أن الشهرين الماضيين شهدا إقبالاً كبيراً من الشركات العاملة بالدولة على التسجيل الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية الموجودة على موقع الهيئة، متوقعاً أن يتجاوز عدد الشركات المسجلة 350 ألف شركة قبل نهاية العام الحالي.