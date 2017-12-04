طابوق مقاوم للحرارة والصوت لأول مرة في الإمارات

تمكنت شركة «راك بريكلست» ومقرها رأس الخيمة من إدخال طابوق جديد مقاوم للحرارة والصوت لأول مرة في الإمارات، الأمر الذي سيحدث نقلة نوعية في عالم البناء والتشييد، وذلك بحسب حسان محمد الموعد المدير التقني للشركة ومقرها رأس الخيمة، حيث شاركت الشركة في فعاليات الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي للأسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط 2017، بمشاركة أكثر من 100 عارض و1000 خبير دولي في قطاع البناء والتشييد والذي أقيم في إكسبو الشارقة خلال الأسبوع الماضي، ذلك الحدث الذي يمثل أهمية خاصة للعاملين في قطاع الأسمنت والصناعات المرتبطة به، كما سيتيح الفرصة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها للتواصل فيما بينهم لإبرام الشراكات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات التي تعود بالنفع على الجميع.

خصائص

يعد الطابوق الجديد المقاوم للحرارة والصوت ثورة في عالم البناء الحديث لما له من خصائص وميزات تجعله يتفوق على الطابوق المنتج من قبل، أبرزها خفة الوزن وسهولة الاستخدام، كما أنه يعد أشد صلابة من الطابوق الأسمنتي العادي، إضافة إلى أنه يتم التحكم في عمليات الإنتاج فيه آلياً باستخدام الكمبيوتر، ما يؤدي إلى منتج ذي خصائص عالية الجودة، لأن كافة مراحل الإنتاج تكون صديقة للبيئة، إذ إن المواد المستخدمة فيه تعد مواد طبيعية، كما أن ذلك المنتج يعد منتجا اقتصاديا سريع التركيب، لأنه يقلل من القواعد والكاميرات ويختصر مدة الإنجاز للمشروع.

أول مرة

وقال الموعد: «إن ذلك المنتج يعد حديثا تم إدخاله لأول مرة للدولة عن طريق الشركة وتم إطلاقه في معرض الأسمنت والخرسانة الذي أقيم بالشارقة، وهي تقنية فنلندية متوافرة في 86 دولة حول العالم، وتم استخدامها في عدد من المشاريع التابعة لداماك، وذلك بعد استجلاب المصنع بقيمة 10 ملايين درهم وإجراء الدراسات التقنية عليه، حيث أثبتت صلابته وسهولة استخدامه ومواصفاته عالية الدقة».

خفض التكاليف

وأوضح: «إن أهم ميزات ذلك المنتج الجديد يخفض تكاليف العمالة بنسب كبيرة، كما يسرع عملية البناء نتيجة لسهولة تركيبه وخفة وزنه، كما أن به فجوات هوائية صغيرة تقلل نسبة امتصاص الرطوبة مقارنة بمواد البناء الأخرى، إضافة إلى تعدد المقاسات حسب طلب الزبون، لافتا الى أنه باستخدام الطابوق المقاوم للحرارة يمكن الاستغناء عن العديد من المواد الإضافية التي كانت تستخدم مع الطابوق العادي، كما أنه يمثل ثورة في مجال البناء من حيث توفيره للتكلفة والوقت، ومن حيث تأمين النوعية الأفضل والدقة في الأبعاد».