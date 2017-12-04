«إعمار» تستقبل 2018 باحتفالية استثنائية وسط مدينة دبي

سيكون سكان دولة الإمارات وزوارها من أنحاء العالم على موعد مع حدث غير مسبوق تنظمه «إعمار» احتفالاً بالعام الجديد.

وتستقبل «إعمار» العام الجديد مع احتفالية «Light Up 2018» الجديدة كلياً في «وسط مدينة دبي»، بما يشمل «برج خليفة» و«نافورة دبي» التي ستقدم أيضاً أروع العروض المائية والضوئية والموسيقية.

وستغمر الأجواء الاحتفالية كافة أرجاء «وسط مدينة دبي»، حيث أعدّت «إعمار» مجموعة من المفاجآت المميزة لهذه السنة والتي ستكشف عنها في ليلة العام الجديد لتضفي المزيد من البهجة والتألق على هذه المناسبة التي يترقبها الجميع. وسيقام العرض على خلفية الواجهات المتألقة لمباني وسط مدينة دبي على أنغام مقطوعات موسيقية أعدت خصيصاً لهذا الغرض، حيث يشرف على تنظيم وإنتاج العروض الاحتفالية فريق من الخبراء العالميين المتخصصين بهذا المجال.

وسيتم تخصيص مناطق للمشاهدة في «حديقة البرج» إضافة إلى مواقع أخرى في أرجاء وسط مدينة