«دبي القابضة» تدخل البحرين عبر «مجموعة جميرا»

أعلنت شركتا «دبي القابضة» و«سيفنز هولدنجز» أمس، توقيع اتفاقية إدارة تتولى «مجموعة جميرا» بموجبها تشغيل فندق فخم جديد في مملكة البحرين. وتشكل الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة للعلامة الفندقية الشهيرة عالمياً وأول استثمار لها في سوق الضيافة البحرينية.

ومن المتوقع افتتاح الفندق الجديد، الذي سيحمل اسم «جميرا رويال سراي ــ البحرين»، خلال الربع الأول من عام 2018. ويحظى بموقع مميز على شاطئ البحرين، ويضم 167 غرفة بما فيها جناحان ملكيان، بالإضافة إلى العديد من المطاعم ومرافق الاستجمام ومن ضمنها سبا ونادٍ صحي عصري. وتتماشى هذه الإضافة المهمة إلى محفظة «مجموعة جميرا» مع خططها للتوسع في منطقة دول مجلس التعاون. وتدير المجموعة حالياً 20 فندقاً في 9 وجهات تضم بمجملها أكثر من 6,000 غرفة وجناح. ويؤكد افتتاح «جميرا رويال سراي- البحرين» تركيز المجموعة على تسريع وتيرة نموها وسعيها المتواصل لتصدير علامتها التجارية الرائدة إلى أنحاء العالم.

وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي القابضة»: كنا نتطلع منذ سنوات لتصدير علامة «جميرا» إلى البحرين، ونحن سعداء لشراكتنا مع «سيفنز هولدنجز» في «جميرا رويال سراي- البحرين»، ويشكل توقيع هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسيرتنا لإنجاز أهدافنا الاستراتيجية في التوسع عالمياً، وسيكون هذا الفندق الرائع إضافة مميزة إلى محفظة «مجموعة جميرا». ونحن متلهفون لاستقبال الضيوف من المجتمع المحلي والمسافرين الدوليين على حد سواء.

نمو

وقال محمد القايد الرئيس التنفيذي لـ«سيفنز هولدنج»: يشهد قطاع السياحة البحريني نمواً متزايداً في ظل تنامي حركة تدفق المسافرين من رجال الأعمال والسياح الذين يزورون المملكة سنوياً. وإننا ننظر بحماس إلى شراكتنا مع مجموعة جميرا، ونحن على ثقة من أن سجلها العالمي الحافل بالنجاح والإنجازات في قطاع الضيافة الفاخرة، إلى جانب خبرتنا القوية في السوق المحلية، من شأنه إثراء سوق الضيافة الفاخرة في المنطقة بوجه عام. وتعد «مجموعة جميرا» واحدة من أبرز الشركات المختصة بإدارة الفنادق الفخمة في العالم، وهي تدير محفظة عالمية المستوى من الفنادق والمنتجعات المتميزة في تصميمها بما في ذلك «برج العرب جميرا». وتمتد محفظة المجموعة على نطاق عالمي واسع مع تشغيلها فنادق ومنتجعات في دبي، وأبوظبي، والكويت، وفرانكفورت، ومايوركا، ولندن، والمالديف، وشنغهاي.