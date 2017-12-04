17.6 مليار دولار سوق تموين السفر عالمياً 2020

أكد سعيد الظاهري رئيس شركة سمارت ورلد الوطنية أن دبي قطعت شوطاً طويلاً في مجال استخدام أرقى التقنيات في كل مرافق العمل. وقال عقب زيارة قام بها مسؤولون في مجلس كبار مسؤولي المعلومات في الدولة إلى منشأة الإمارات لتموين الطائرات: «إن إدارة هذه المؤسسة الوطنية لعملياتها في مجال تموين السفر هو مثال يحتذى عالمياً، ويساعد على فهم العوامل التي تسهم في نجاح سوق تموين السفر في الشرق الأوسط، والذي يتمتع بحصة كبيرة من هذه الصناعة العالمية التي من المتوقع لقيمتها أن ترتفع إلى 17.6 مليار دولار بحلول عام 2020».

وكانت مؤسسة الإمارات لتموين الطائرات، وهي أضخم شركة فردية لتموين الرحلات في العالم، قد أطلقت برنامجاً ضخماً لتحويل الأعمال في العام الماضي، بما في ذلك الأتمتة.

أتمتة

وحصل كبار مسؤولي المعلومات خلال الزيارة على لمحة سريعة حول هذه المنشأة ذات المستوى العالمي المتطور في مجال تموين الرحلات، والتي تستخدم أعلى مستوى من الأتمتة لضمان معايير لا تشوبها شائبة لجهة سلامة الأغذية، وجودتها، وتسليمها في الوقت المناسب لأكثر من 220 ألف وجبة يومية تقدمها إلى طيران الإمارات، وإلى صالات الدرجة الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 120 شركة طيران دولية تعمل من خلال مطار دبي الدولي.

وجاءت زيارة كبار مسؤولي المعلومات إلى منشأة مؤسسة الإمارات لتموين الطائرات ضمن مبادرات مجلس كبار مسؤولي المعلومات الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تسخير قوة التكنولوجيا وبقائها متقدمة بفارق 10 سنوات عن باقي الدول.

ويعتبر مجلس كبار مسؤولي المعلومات مبادرة من سمارت ورلد، الشركة المساهمة بين شركة اتصالات ودبي ساوث، وهو يسعى لتبادل أفضل الممارسات، ومشاركة الخبرات، وتوجيه نمو الأعمال.

نظم

وتستخدم الشركة نظماً تكنولوجية معقدة، بما في ذلك سكة أحادية كهربائية بطول 2.5 كيلومتر لنقل عربات الوجبات، ونظام حزام ناقل لنقل المواد النظيفة من منطقة تنظيف المعدات إلى إعداد الرحلات، إضافة إلى نظم تتبع متطورة تضمن دقة المواعيد والكميات وعدم الوقوع في أي أخطاء لدى تسليم الوجبات إلى أكثر من 130 شركة طيران، ما يوفر مثالاً حول الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا.

ويعد تموين الرحلات من القطاعات الرئيسية التي تلعب دوراً حيوياً في نجاح صناعة الطيران في دبي، ومع الزيادة الكبيرة في عديد المسافرين جواً، الذين من المتوقع أن يتضاعف عددهم من 4 مليارات إلى 7.8 مليارات مسافر بحلول عام 2036 حسب منظمة الاياتا، فإن قطاع الطيران سيواجه تحديات ضخمة لجهة تعزيز تجربة المسافرين، وما تموين الرحلات إلا مكون رئيسي من مكونات هذا القطاع.

عمليات

واطلع كبار مسؤولي المعلومات خلال الزيارة على العمليات المختلفة التي يتم تنفيذها في مؤسسة الإمارات لتموين الطائرات، بدءاً من تحضير الوجبات، ومروراً بتغليفها، وانتهاءً بنقلها.

وقدم أرون تيواري، نائب الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة الإمارات لتموين الطائرات، شرحاً حول دور التكنولوجيا في تسريع العمليات وسلاسة تنفيذ ووظائف المنشأة، علاوة على دعم نمو الشركة.

نمو

من المتوقع للشرق الأوسط وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي أن يحقق نمواً قوياً، وأن يشهد سنوياً إضافة 322 مليون مسافر وافدين أو مغادرين أو عابرين للمنطقة بحلول عام 2036.