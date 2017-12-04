«الأوراق المالية» تستعرض إنجازاتها للارتقاء بالأداء

نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع، احتفالية كبيرة بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين، وذلك في مقرها في أبوظبي وفرع الهيئة بدبي، بحضور عبيد سيف الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، ونواب الرئيس التنفيذي ومديري الإدارات وكافة موظفي الهيئة، تم خلال استعراض إنجازات الهيئة، والتي ضمت أنظمة جديدة لتطوير الأسواق، إضافة لإطلاق استراتيجيات جديدة، وإقرار هيكل تنظيمي جديد للهيئة، ووضع لوائح جديدة ترتقي بالأداء.

ورفع الزعابي خلال افتتاحه فعاليات الحفل، التهنئة للقيادة الحكيمة للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات. كما ثمّن ذكرى قيام دولة الاتحاد، واستذكر الأيادي البيضاء للمغفور لهما بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الاتحاد وباني نهضتها، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، اللذين قدما بعطائهما وإنجازاتهما، مثلاً نادراً على درب الإخلاص والتفاني، من أجل رفعة شأن الوطن.

ونوه الزعابي بالتطور الكبير الذي شهدته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية من عمر الاتحاد، والمكانة العالية التي تبوأتها الدولة على مختلف الأصعدة، والإنجازات الهائلة التي حققتها على مختلف الأصعدة، من واقع تقارير التنافسية والمؤشرات العالمية.

وأشار إلى عدد من الإنجازات والمشاريع التي حققتها الهيئة خلال الفترة الماضية، سواء على صعيد العمل التنظيمي داخل الهيئة، مثل الهيكل التنظيمي الجديد الذي تم إقراره أخيراً، والأدلة الخاصة بالموارد البشرية والشؤون المالية والمشتريات والتطبيقات الإلكترونية الجديدة، التي يتم تجهيزها للارتقاء بالأداء، أو على صعيد العمل التنظيمي في الأسواق، مثل الأنظمة وتعديلات الأنظمة والتشريعات العديدة التي تم إقرارها خلال العام، واستراتيجية الهيئة للسنوات الخمس المقبلة، واستراتيجية سوق رأس المال الإسلامي، والمشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية والشمول المالي، واستراتيجية الهيئة لاستشراف المستقبل.

وقد أقامت الهيئة خيمة تراثية، اشتملت على العديد من ملامح الحياة في الدولة في مرحلة ما قبل الاتحاد، وشاركت عدد من الفرق الشعبية التي عرضت مشاركات تراثية، تضمنت لوحات استعراضية وأناشيد وطنية وأهازيج احتفالية، كما تم تقديم نماذج من المطبخ الشعبي الإماراتي والأكلات التقليدية، كما تم توزيع بعض الهدايا الرمزية، التي تعبر عن تراث الدولة وتمجد ماضيها وحاضرها، على المشاركين في الاحتفال.

تضمن الحفل فقرة مسابقات تراثية من واقع البيئة الإماراتية، تخللها توزيع جوائز على الفائزين، والتقاط صورة جماعية لكافة موظفي الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة.

وقد تم تزيين مبنى الهيئة في مقرها بأبوظبي وفرعها بدبي بعلم الإمارات، وملصق شعار روح الاتحاد الـ 46، وكذلك تزيين إدارات الهيئة بالأعلام واللافتات.