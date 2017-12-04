أعمال تجديد شاملة في «جميرا بيتش هوتيل» 2018

أعلنت إدارة «جميرا بيتش هوتيل»، خضوع الفندق لعملية تجديد شاملة خلال فصل الصيف المقبل (من منتصف مايو وحتى الأول من أكتوبر). وسيتوقف الفندق عن استقبال الضيوف طوال تلك المدة، وذلك ضمن إطار استكمال برنامج التجديد الذي يمتد عامين ويشمل الفندق بأكمله.

وسيفتح الفندق أبوابه مجدداً في أول أكتوبر بالتزامن مع احتفائه بالذكرى السنوية الـ21 لتأسيسه، وذلك بحلّة ومرافق جديدة. وتشمل عمليات التجديد جميع غرف النوم البالغ عددها 425 غرفة، والمساحات العامّة، والردهة، ومساحات البيع بالتجزئة، والشاطئ والمرافق الخارجية، والمطاعم، ومنافذ المأكولات. وتأتي هذه الخطوة بعد أعمال التجديد الأولية التي تم إنجازها في عام 2017، وشملت 172 غرفة و3 أجنحة فندقية، ونادياً للأطفال، والشاطئ والمطاعم الشاطئية.

وقال سفين ويدنهاوبت، المدير العام لـ«جميرا بيتش هوتيل»: نحن متحمسون للبدء بهذا التحول الكبير الذي سيشهده فندق جميرا بيتش. وتطلب مشروع التجديد تخطيطاً ودراسةً دقيقين. ونحن نعد ضيوفنا والمجتمع المحلي في دبي الذين سيفتقدون مكانهم المفضل، بأنهم سيحظون بعد انتهاء عملية التجديد بتجارب مميزة تستحق انتظارهم. وسيحافظ الفندق على شكله الخارجي الذي يشبه الموجة، مع تجديد الجزء الداخلي فقط.

وايلد وادي

ورغم أن الفندق وبعض مطاعمه ستغلق أبوابها طوال العطلة الصيفية، فإن حديقة «وايلد وادي» المائية ستستقبل الضيوف كالمعتاد، مع توفير إمكانية وصول مجانية وغير محدودة لجميع نزلاء الفنادق الأخرى بما فيها «برج العرب جميرا»، و«مدينة جميرا»، و«جميرا زعبيل سراي»، و«جميرا أبراج الإمارات»، و«جميرا فندق الخور». ومن المرافق الأخرى التي ستبقى مفتوحة ولن تتأثر بعملية التجديد نادي «تاليس فيتنس»، و«مقهى تاليس»، وأجزاء معينة من الشاطئ، ونادي الأطفال، ومطعم «لا فيراندا» خلال فترة الغداء. وسيتم توفير أماكن بديلة للإقامة في دبي لجميع الضيوف ممن لديهم حجوز خلال فترة التجديد، وذلك في أحد المرافق الرئيسية على شاطئ البحر ضمن فندق «مدينة جميرا».