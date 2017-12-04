خالد بن بطي: أبناء الإمارات معتزون بماضيهم مفتخرون بحاضرهم

قال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «إن اليوم الوطني لدولة الإمارات يحمل الكثير من المعاني التي تؤكد أن «البيت متوحد» وأن أبناء دولة الإمارات على قدر الثقة والأمانة التي حملنا إياها الآباء والأجداد، معتزين بماضي هذا الوطن، مفتخرين بحاضره، متعهدين بالمضي قدماً نحو تحقيق رؤية قيادته الرشيدة، لينعم دائماً بالأمن والأمان والرخاء والاستقرار».

وأضاف: «نحتفل في اليوم الوطني السادس والأربعين بمناسبة وطنية تتجدد معانيها السامية في كل عام مع تجدد الإنجازات التي تحققها الدولة في ظل قيادتنا الحكيمة الحريصة على خدمة المجتمع الإنساني لتعزيز قيم الخير والتسامح والأمن والسلام».

وأكد: «أن مسيرة الاتحاد ماضية بمزيد من التماسك والتلاحم والثقة والتفاؤل نحو المستقبل وإن نجاحاتنا لم تأت مصادفة أو وليدة حظ وإنما هي رؤية حكيمة من قيادة رشيدة حشدت الجهود والإمكانيات كافة وألهمت الشعب تغيير حياته وفكره فتماسكت سواعده وتشابكت أياديه وخلصت نواياه ومازال أمامنا الكثير لننجزه لبناء الدولة الحديثة والسير بها نحو أرقى المراتب وإسعاد شعبنا».