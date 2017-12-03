"إعمار" تستقبل العام الجديد باحتفالية "Light Up 2018" الاستثنائية في "وسط مدينة دبي"

سيكون سكان دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها من كافة أنحاء العالم على موعد مع حدث غير مسبوق تنظمه "إعمار" احتفالاً بالعام الجديد.

وتستقبل "إعمار" العام الجديد مع احتفالية "Light Up 2018" الجديدة كلياً في "وسط مدينة دبي"، بما يشمل "برج خليفة" و"نافورة دبي" التي ستقدم أيضاً أروع العروض المائية والضوئية والموسيقية.

وستغمر الأجواء الاحتفالية كافة أرجاء "وسط مدينة دبي"، حيث أعدّت "إعمار" مجموعة من المفاجآت المميزة لهذه السنة والتي ستكشف عنها في ليلة العام الجديد لتضفي المزيد من البهجة والتألق على هذه المناسبة التي يترقبها الجميع.

وسيقام هذا العرض على خلفية الواجهات المتألقة لمباني "وسط مدينة دبي" على أنغام مقطوعات موسيقية أعدت خصيصاً لهذا الغرض، حيث يشرف على تنظيم وإنتاج العروض الاحتفالية فريق من الخبراء العالميين المتخصصين بهذا المجال.

وتمثل احتفالات العام الجديد في "وسط مدينة دبي" #MyDubaiNewYear تحية إلى القيم الإيجابية والمحبة التي تظلل المدينة، وتشهد في الوقت ذاته تعاوناً وثيقاً بين "إعمار" وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان تقديم أمسية متألقة تليق بدبي والإمارات على كافة المستويات. ومن هذا المنطلق، يحظى الحدث بدعم كل من دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والدفاع المدني وهيئة الصحة بدبي وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى التي ستعمل على توفير تجربة مريحة وآمنة للزوار.

وسيتم تخصيص مناطق للمشاهدة في "حديقة البرج"، الوجهة الأساسية للاحتفالات، إضافة إلى مواقع أخرى في مختلف أرجاء "وسط مدينة دبي". ويفضل أن يبدأ الزوار بالحضور إلى "وسط مدينة دبي" ابتداءً من الساعة 6 مساءً وينصح باستخدام وسائل النقل العامة، حيث سيتم تمديد ساعات عمل "مترو دبي" لضمان توفير أكبر قدر ممكن من التسهيلات للزوار.

وسيتم بث الحدث على شاشات التلفزيون العالمية إضافة إلى الشاشات العملاقة التي ستتوزع في "وسط مدينة دبي". كما يمكن مشاهدة الاحتفالات عبر الإنترنت عبر الموقع www.mydubainewyear.com أو من خلال البث المباشر على تويتر من خلال @MyDowntownDubai.

ومن خلال احتفالات "#LightUp2018"، تستقبل "إعمار" العام الجديد بعرض مميز على كافة المستويات يسلط الضوء مجدداً على المكانة الاستثنائية لدبي والإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية.