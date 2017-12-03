دبي ثاني أفضل مدينة في استبيان عالمي للمسافرين

حصدت دبي المركز الثاني بعد مدينة لندن لأفضل مدينة في ما وراء البحار التي أعلنت عنها مجلة «كوندي ناست ترافيلر» Condé Nast Traveller المتخصصة في السفر في استفتاء لقرائها خلال حفل أقيم مؤخراً في العاصمة الهندية نيودلهي. وتأتي الجائزة لتؤكد مكانة دبي التي تعد من أبرز الوجهات السياحية العالمية حيث تستقطب الزوار والسياح من كافة أقطار العالم. وفازت دبي بالمركز الثاني بعد منافسة مع أهم المدن العالمية. ويعتبر فوز دبي بهذه الجائزة دليلاً على ريادتها الإقليمية ومكانتها العالمية المتميزة.

وتُعتبر جائزة أفضل مدينة في ما وراء البحار التي تمنحها «كوندي ناست ترافيلر» مرجعاً لأعلى معايير الإقامة والضيافة كما أنها تُعتبر من أكثر الجوائز المرموقة نظراً لتأثيرها في عشاق السفر والسياحة.

كما فازت طيران الإمارات والاتحاد للطيران بجائزتين لأفضل شركتي طيران في العالم لعام 2017 وفقاً لاختيارات قراء المجلة.