46 رخصة تاجر إلكتروني بلا رسوم احتفالاً باليوم الوطني

أكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ترخيص 46 رخصة تاجر الكتروني بدون رسوم لأصحاب المشاريع، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات، بالتعاون مع شركة «اماراتك» و «مؤسسة دبي للمرأة».

وتأتي هذه الخطوة احتفالاً باليوم الوطني، والتي تظهر دعم أبناء الوطن وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، من أصحاب المشاريع التي تدار عبر قنوات التواصل الاجتماعي، مما يؤكد ذلك حرص اقتصادية دبي على تسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزز من القدرة التنافسية واستدامة مشاريعهم في إمارة دبي.

وتعنى مبادرة التاجر الالكتروني بترخيص المشاريع التجارية، التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مواطني الدولة، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في دبي، الذين يتخذون من مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لممارسة أعمالهم التجارية.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري: «نعلن بالتزامن مع احتفالاتنا باليوم الوطني الـ46 لدولتنا الحبيبة، عن دعم 46 من أصحاب المشاريع الناشئة، لنؤكد حرص اقتصادية دبي وانتمائها الوطني في دعم الشباب الإماراتي وتعزيز ريادة الأعمال لديهم، عبر إعطائهم الفرصة للدخول والتنافس في السوق المحلي، من خلال عرض منتجاتهم وخدماتهم، وبالتالي الإسهام في دفع العجلة الاقتصادية لدبي خصوصاً والإمارات على وجه العموم».

وأضاف بوشهاب: «نشكر كل من»اماراتك«، و»مؤسسة دبي للمرأة«على التعاون مع اقتصادية دبي نحو تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل، وهذا يؤكد تكاتف الجهات وسعيهم إلى تقديم القليل مما وفرته الإمارات لهم من جهد وعطاء. وعليه ستقوم اقتصادية دبي بالشراكة مع تلك الجهات بتذليل العقبات، وتخفيف العبء المالي عليهم، وبالتالي تسهيل مزاولة أعمالهم في السوق المحلي لدبي ووصولاً إلى الأسواق المجاورة».

وأشار إلى أن رخصة التاجر الإلكتروني توفر العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. مؤكداً في الوقت نفسه رخصة التاجر الالكتروني تعزز من ثقة المستهلك بالمشروع، من حيث إمكانية وصول المشتري إلى جميع قنوات التواصل المسجلة لصاحب المشروع.ومن جانبها أكدت لمياء عبد العزيز خان مديرة الاتصال المؤسسي بـ»دبي للمرأة» على أن هذا التعاون يأتي انساجماً مع خطة مؤسسة دبي للمرأة الاستراتيجية الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها اقتصادياً عن طريق فتح العديد من الأبواب وإتاحة خيارات عمل متنوعة تتيح لها أن تكون عنصرا ًفعالاً في المجتمع وتدعمها اقتصادياً واجتماعياً كطاقة قادرة ومؤهلة لدخول كافة المجالات بما في ذلك مجال ريادة الأعمال باعتبارها شريكاً رئيسياً وفاعلاً في مسيرة التنمية.