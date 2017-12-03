عبيد الزعابي: الإمارات نموذج يحتذى في التقدّم والتطوّر

أكد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى في التقدم والتطور والرخاء.

وقال الزعابي في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 للدولة: في الثاني من ديسمبر من كل عام، نحتفل جميعاً، مواطنين ومقيمين، باليوم الوطني لدولة الإمارات، اليوم الذي أعلن فيه عن قيام دولة الاتحاد، بما يجسده من معاني الفخر والاعتزاز، يوم ضرب فيه أبناء الإمارات أعظم الأمثلة على الولاء والانتماء للأرض والتاريخ والأخوة، وصار بعده اتحاد الإمارات السبع نموذجاً يحتذى به في التقدم والتطور والرخاء.

وعبّر عن سعادته واعتزازه بهذه المناسبة التي تحمل معاني كبيرة، وتثير في نفوسنا ذكريات جميلة.. «والحقيقة أن دولة الإمارات، وقد ناهز عمرها نحو نصف قرن، أصبحت بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نموذجاً ومثلاً أعلى للتطور والتنمية الشاملة في المنطقة والعالم، وكان ذلك دون شك ثمرة من ثمار الاتحاد المبارك».

وأضاف الزعابي: «إن المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات، والرصيد الكبير من التقدير والاحترام الذي تحظى به على المستوى العالمي والمنجزات التي تحققت في جميع الميادين، هي ثمرة مباشرة لهذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المنطقة والعالم، التي تم فيها إعلان قيام الاتحاد، وهي في الوقت نفسه تعكس عمق نظرة قادتنا وحكمتهم البالغة في الانطلاق بدولتنا نحو المستقبل، إنها بكل تأكيد، من دواعي شعورنا بالفخر والاعتزاز والاطمئنان على مستقبل الأجيال القادمة».

وقال: «لا يسعني في هذه اللحظات المجيدة من عمر الاتحاد، وأمام هذا الإنجاز العظيم الذي تحقق، إلا أن أتوجه لأبناء الإمارات بأطيب التهاني، وأن نجدد معاً العهد لقيادتنا الرشيدة بالعمل، والسعي المتواصل من أجل المحافظة على المكتسبات ومواصلة مسيرة البناء لرفعة شأن وطننا واتحادنا، ولتظل راية دولة الإمارات عالية خفاقة».