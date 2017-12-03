«صناعات» تنظم أنشطة وفعاليات تراثية

نظمت «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في الإمارات، مجموعة من الأنشطة والفعاليات، إحياء لتراث الدولة العريق، واحتفالاً بإنجازات ونجاحات الإمارات العديدة، التي كانت ثمرة رؤية حكيمة وقيادة فذة، استمرت لمدة 46 عاماً من التقدم والازدهار.

وشملت الاحتفالات، تقديم مجموعة من الرقصات التقليدية التي تعكس غنى ماضي الدولة، المتمثل في تراثها وإرثها الثقافي.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لصناعات: «لقد حققت دولة الإمارات، إنجازات ونجاحات فاقت التوقعات، لتصبح في مصاف الدول الأكثر تقدماً وريادة في العالم، وعاماً بعد عام، تواصل دولة الإمارات المضي قدماً في مسيرتها نحو آفاق أكثر طموحاً وريادة، لتعزيز مزاياها التنافسية والارتقاء بمكانتها على الخارطة العالمية، تماشياً مع أهداف رؤيتها الوطنية».