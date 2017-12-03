سلطان السويدي: مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات

أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الثاني من ديسمبر يوم وطني مجيد لدولة الإمارات وهو اليوم الذي بدأت فيه مسيرة الإمارات حافلة بالإنجازات والنجاحات التي وضعت دولتنا في مصاف أهم دول العالم وأكثرها تقدماً ولتؤكد دورها الريادي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وتمسكها بمبادئها الراسخة ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل قيادتنا الرشيدة.

وقال السويدي في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ46 أن الاحتفال باليوم الوطني هو مناسبة لتجديد العهد بالسير على خطى ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدء مسيرة التنمية والبناء التي شملت جميع نواحي الحياة ومكنت الدولة خلال مدة قصيرة أن تتبوأ المكانة التي تستحقها بجدارة بين دول العالم.

ورفع التهنئة لمقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، الذين حملوا هذه الأمانة الكبيرة بكل اقتدار نمضي نحو المستقبل واثقين بتحقيق طموحات شعب الإمارات والوصول إلى أهدافنا في التنمية الشاملة واستكمال مسيرة البناء. وتوجه السويدي بالتهنئة لكل مواطن إماراتي وكل مقيم على أرض الدولة.