ريد الظاهري:تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات

قالت ريد حمد الشرياني الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة قد عزز مكانة المرأة الإماراتية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، واسهم في الارتقاء بالمرأة لتتولى مناصب قيادية تؤهلها لتكون شريكا في مسيرة التنمية والعطاء والتطور التي تشهدها الدولة.

وأضافت الظاهري في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى اليوم الوطني ال46 للدولة:» شهدت الإمارات تطوراً هاماً في مختلف المجالات والقطاعات منذ نشأتها بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة والتي رسمت استراتيجية لجعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة، وتخطو الدولة خطوات مدروسة ومتواصلة نحو أن تتبوأ مكانتها المرموقة التي تتمتع بها الآن».

وتابعت: «لقد أولت القيادة الرشيدة للمرأة وقضاياها كل الرعاية والاهتمام كونها تشكل نصف المجتمع، ووفرت لها كل وسائل التعليم والتدريب والتأهيل لكي تكون شريكاً حقيقياً للرجل في المجتمع، وأصبحت المرأة تشغل في الوقت الراهن مناصب وزارية وقيادية وتتولى رئاسة وإدارة شركات ومؤسسات على اختلاف أنشطتها سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما يؤكد أن المرأة قد حققت الكثير مما تصبو إليه».