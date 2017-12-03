تباين كبير بشأن الإقبال على المعارض الاستهلاكية

تباينت نتائج استطلاع «البيان الاقتصادي» الأخير عن العروض والتخفيضات التي تقدمها المعارض الاستهلاكية والتجارية بشكل لافت، حيث أكدت النسبة الأكبر من المشاركين في الاستبيان عبر الموقع الإلكتروني لـ«البيان الاقتصادي» أنها تواظب على زيارة المعارض التجارية الاستهلاكية للاستفادة من تخفيضات الأسعار بواقع 51%، فيما أشار 49% منهم إلا أنهم لا يواظبون على زيارتها.

بينما كشف الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم عبر تويتر وفيسبوك لا يواظبون على زيارة المعارض التجارية والاستهلاكية للاستفادة من تخفيضات الأسعار.

وأظهرت نتائج الاستبيان أن 68% من متابعي حساب «البيان الاقتصادي» على تويتر لا يواظبون على زيارة المعارض التجارية الاستهلاكية للاستفادة من تخفيضات الأسعار مقابل 32% قالوا إنهم يحرصون على زيارتها، بينما أشار 56% من متابعي حساب «البيان الاقتصادي» على فيسبوك إلى أنهم لا يزورون المعارض الاستهلاكية للاستفادة من تخفيضات الأسعار دائماً، مقابل 44% قالوا إنهم يقومون بزيارة هذه المعارض.