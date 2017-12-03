«ديلز أون ويلز» تنظم عرضاً لـ 100 سيارة خارقة

نظمت شركة «ديلز أون ويلز، المتخصصة في مجال بيع السيارات المستعملة الفاخرة، بالتعاون مع نادي «سوبر كارز كلوب أرابيا» فعالية خاصة للاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لاتحاد دولة الإمارات. فقد شهدت دبي تجمّع أسطول ضخم يضم أكثر من ١٠٠ من السيارات الخارقة والفاخرة أتت من مختلف أنحاء الدولة لتقديم عرض مذهل.

وتم عرض السيارات الفاخرة ضمن صالة عرض «مزايا» التابعة للشركة، حيث تضمن العرض نماذج سيارات تجسد مفهوم الفخامة لنخبة من العلامات من أمثال فيراري، ولامبورغيني، ومازيراتي، وماكلارين، وبورشه، وأستون مارتن.

كما شهدت الفعالية عرض سيارة من طراز «بوغاتي فيرون» مطلية بألوان علم الإمارات.

وقال محمد رضا عبدالله، مؤسس الشركة: أشعر بالفخر والاعتزاز لانتمائي إلى دولة الإمارات ولكوني نشأت وترعرعت في هذا البلد المعطاء. وبفضل حكمة قيادتنا الرشيدة، شهدت الدولة تطوراً ونمواً هائلاً على مر السنين لتصبح أرض للفرص وتحقيق السعادة للكثيرين. وتعتبر دولة الإمارات أيضاً الميدان الأمثل لتحقيق التفوق والتميز، وهي تفخر باحتضان أضخم المشاريع وأفضلها.