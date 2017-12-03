«جمارك دبي» تكافح البضائع المقلدة للعلامات اليابانية

أكدت دائرة جمارك دبي تكثيف جهودها لمكافحة تهريب البضائع المقلدة للعلامات التجارية اليابانية إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي من خلال تطوير التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية ومجلس العمل والشركات اليابانية.

جاء ذلك خلال مشاركة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي في ورشة عمل حول مكافحة البضائع المقلدة نظمتها في دبي وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو» في دبي.

وقال يوسف عزير مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماما كبيرا بحماية حقوق الملكية الفكرية لتعزيز قدرة الأفراد والشركات على الاستفادة من جهودهم في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الحكيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بأن يكون الابداع و الابتكار المحرك الأساس لنهضتنا الاقتصادية.

وذكر أن جمارك دبي تحرص على التصدي لجميع أشكال التقليد والغش التي تؤثر سلبا على نمو التجارة الخارجية وأضاف : « نعمل على تشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية في دبي من خلال تطوير آليات التفتيش عبر أساليب مبتكرة تواكب عصر السرعة الذي يشهده العالم لحماية المجتمع دون تأخير في إجراءات التخليص».

وأوضح أن عدد ضبطيات الملكية الفكرية التي أنجزتها جمارك دبي في النصف الأول من العام 2017 بلغ نحو 133 ضبطية قيمتها الإجمالية نحو 72.6 مليون درهم، بينما بلغ في العام 2016 نحو 218 ضبطية بلغت قيمتها التقديرية 62.5 مليون درهم .

وأكد «أن جمارك دبي تعمل على توعية المجتمع بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة، وقد بلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة لكافة فئات المجتمع في النصف الأول من العام الحالي 31 فعالية، وقامت الدائرة بتنظيم 68 فعالية توعوية في العام 2016، وتخصص قسماً كبيراً من فعالياتها التوعوية لحقوق الملكية الفكرية للأطفال والأجيال الجديدة».