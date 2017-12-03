خليفة المحيربي:الإمارات تواصل مسيرة الإنجازات

أكد خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار قائلاً: «إن الإمارات تواصل مسيرة الإنجازات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأصبحت الإمارات نموذجاً يحتذى به بفضل تكاتف وتعاضد أبناء الإمارات مما جعلها تنعم بالأمن والاستقرار وتواصل مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التقدم والازدهار».

وقدم المحيربي التهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ رعاه الله - وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وإلى شعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين للدولة.

وأشار إلى أن الدولة حرصت على تطوير الإنسان كونه العنصر الأساسي في مسيرة التنمية وأغلى ثروة تملكها، حيث عملت على تشجيعه على الإبداع والابتكار والمشاركة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة.

وقال المحيربي: «إننا في اليوم الوطني نجدد الولاء والعهد للقيادة الرشيدة والعمل على خدمة الوطن والدفاع عنه».