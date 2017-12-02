تأثير مؤقت لـ«القيمة المضافة» على المنتجات الغذائية

توقع أسامة شقير الرئيس التنفيذي لعلامة باتشي في الإمارات أن تترك ضريب القيمة المضافة تأثيراً مؤقتاً على قطاع المنتجات الغذائية خلال الأشهر القليلة الأولى بعد بدء التطبيق في الأول من يناير 2018، على أن تعاود الأمور في النهاية لوتيرتها الاعتيادية، ويأتي ذلك في ظل التوقعات المتضاربة حول تأثير هذه الضريبة على المستهلك .

وعدم وضوح تأثير هذا النوع من الضرائب على الأسواق المحلية. وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أوضح شقير أن شركة باتشي بدأت بالفعل عملية التحضير لضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع فريق من الخبراء والاستشاريين وبالاعتماد على خبرتها السابقة بهذا المجال في العديد من الدول والبلدان الأخرى.

تنافس محتدم

وفقاً لتقرير نشرته غرفة دبي في شهر يوليو الماضي، بلغ حجم سوق الشوكولاته في الإمارات 1.36 مليار درهم في عام.2016 ويؤكد شقير أن باتشي تستحوذ على الحصة الأكبر من السوق في الدولة في ظل حضورها الواسع مع شبكة تشمل 32 متجراً حتى الآن. وأكد أن سوق الشوكولاته شهد تنافساً متزايداً، لافتاً أن الشركة تراقب هذه المنافسة المتنامية مع العروض المختلفة سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وبحسب تقارير «يورومونيتور»، تأتي الإمارات و السعودية في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط في استهلاك الشوكولاته، حيث بلغ معدل الإنفاق على الشوكولاته 38 دولاراً في الإمارات و31 دولاراً في السعودية، خاصة وأن المستهلكين في السوق المحلي يفضلون أنواع الشوكولاته الفاخرة.

وعند مقارنة الأسواق المحلية بغيرها، نجد أن السوق الأوروبي يحتل الصدارة في العالم، خاصة في دول مثل سويسرا، الدولة الأكثر استهلاكاً للشوكولاته، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد في سويسرا على الشوكولاته 225.3 دولاراً أميركياً في السنة، يليها النرويج وفرنسا بحسب شقير.

تغيرات الأسعار

وفيما يتعلق بتأثر أسعار منتجات المواد الخام على أسعار المنتج النهائي قال شقير: كأي محصول آخر، تتغير أسعار الكاكاو بحسب العرض والطلب. وبالطبع، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الكاكاو، وبالتالي لا بد أن نجد الحلول المناسبة، لكننا نعمل أن لا يتأثر عملاؤنا بتلك الزيادات التي تطرأ على المواد الخام، حيث نأخذ على عاتقنا استيعاب تلك الظروف بطريقة لا نساوم بها على الجودة والمعايير التي لطالما تميزنا بها.

وحول عمليات الإنتاج في مصنع باتشي بدبي قال شقير: يبلغ حجم الإنتاج في مصنعنا الحالي 4 أطنان من الشوكولاته يومياً، ويزيد حجم الإنتاج إلى 5 خلال المواسم والأعياد. وقد قمنا مؤخراً بوضع حجر الأساس لأكبر مصانعنا على الإطلاق بمساحة 122 ألف قدم مربع، وذلك بالتوافق مع النمو المستمر للشركة ولأعمالنا في المنطقة والعالم.

سيوفر المصنع أعلى مستويات الجودة في البناء والاستدامة، حيث أننا نتبع نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) LEED، وهو نظام معترف به دولياً بأنه مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء، يصدر عن مجلس الأبنية الخضراء في الولايات المتحدة الأميركية. وسيوفر المصنع عند اكتماله في نهاية عام 2018 خطوط إنتاج وأقسام خدمات ومكاتب إدارية مع قدرة إنتاج تبلغ 10 أطنان في اليوم. وسينتج المصنع أنواعاً مختلفة من الشوكولاته لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وحول أداء السوق خلال 2017 قال شقير: على الرغم من التحديات التي تشهدها العديد من القطاعات في المنطقة، حافظت باتشي على نمو صحي مقارنة بالعام الماضي. فلدى الشركة خطط توسعية طموحة، ونحن نوظف كافة جهودنا لتحقيقها وذلك من خلال ابتكار المنتجات الجديدة والنكهات المختلفة، وتطوير خدمة العملاء، وزيادة فريق قسم المبيعات في قسم خدمة منافذ البيع بالتجزئة وقسم الخدمات الخاصة بالمؤسسات والشركات، والتي من شأنها أن تجعل باتشي تصل إلى أكبر عدد من الأفراد والشركات.

وحول أهم الأسواق بالنسبة للشركة قال شقير: بالإضافة إلى الإمارات، تعتبر السعودية واحدة من أهم أسواقنا نظراً لحجم المملكة وإمكاناتها الاقتصادية. غير أن الأسواق الآسيوية أثبتت أنها سوق متنامية مع وجود فرص وخطط جديدة للتوسع في هذه الأسواق.

دور التكنولوجيا

تحدث التكنولوجيا وتطوراتها آثاراً إيجابية على صناعة الشوكولاته بشكل عام بحسب شقير الذي يضيف: تتبنى باتشي التطورات التكنولوجية في مختلف مجالات الصناعة، حيث نوظفها من أجل تعزيز أداء خط إنتاج الشوكولاته والتعبئة والتغليف، ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية على مر السنين، وبدورها تقوم بتزويد شبكة محلاتنا المتنامية بما تحتاجه من منتجات لتلبية احتياجات السوق المختلفة. أما فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فلا شك في أنها جعلتنا أقرب إلى عملائنا، فنحن على تواصل دائم معهم لنأخذ بآرائهم وفهم متطلباتهم وأذواقهم أكثر. كما أنها مكنتنا من الوصول إلى عملاء جدد، وخاصة الجيل الجديد.

متاجر جديدة

أوضح أسامة شقير أن باتشي وضعت خطة توسعة استراتيجية طويلة المدى حتى العام 2025، وتتضمن الخطة فتح متاجر جديدة، إضافة إلى تبني واعتماد مفاهيم جديدة. وذلك استناداً إلى المشاريع الجديدة والنمو الذي شهدته باتشي في السنوات الأخيرة ونتيجة للتحولات الديموغرافية والسكانية التي تشهدها الدولة، وكشف أن الأشهر القليلة القادمة ستشهد افتتاح 3 مواقع جديدة لمتاجر باتشي في كل من عجمان والشارقة ورأس الخيمة.