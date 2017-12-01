5 أيام من التخفيضات الكبرى في الشارقة

يحتضن مركز إكسبو الشارقة فعاليات الدورة الثالثة من معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية المستهلك الكبير 2017، التي انطلقت أمس وتستمر حتى الأحد المقبل، بالتزامن مع عطلة يوم الشهيد والمولد النبوي الشريف واليوم الوطني 46 لدولة الإمارات.

ويقدم معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «المستهلك الكبير 2017» الأكبر من نوعه في الشارقة والمناطق الشمالية في مجال تخفيضات الإلكترونيات والأزياء، أفضل العلامات التجارية بأفضل الأسعار في مجالات الأزياء، والأكسسوارات، والأدوات المنزلية، والهواتف الذكية والإلكترونيات، من خلال تشكيلة واسعة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة بخصومات تصل إلى أكثر من 80%.

تجزئة

ويتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من75 ألف زائر خلال أيام انعقاده، باعتبار أن سوق التجزئة في الإمارات تعد واحدة من أكبر الأسواق في مجال الإلكترونيات والسلع والعلامات التجارية الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى ارتفاع مستوى الدخل والإنفاق.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن فعاليات الدورة الثالثة من المعرض تعزز فرص المستهلكين خصوصاً في إمارة الشارقة والإمارات بشكل عام لزيارة المعرض البارز الذي يلبي جميع متطلبات العائلات الإماراتية.

وأضاف أن الشارقة تعد مركزاً رئيسياً للتجارة، ومنصة إقليمية يتمركز فيها عدد كبير من الشركات العالمية، وتعكس استضافة مركز إكسبو الشارقة لفعاليات المعرض اهتمام المركز بتعزيز حضور الشركات العارضة في الإمارة وتلبية احتياجات المستهلكين، وقال المدفع إن المعرض شهد إقبالاً فاق التوقعات في يومه الأول، وهذا دليل على أهمية هذا النوع من المعارض والطلب المتنامي عليها كونها ترضي أذواق سكان الإمارة وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، وتوفر لهم خيارات واسعة من السلع والمنتجات والخدمات والرفاهية وتختصر عليهم الوقت والجهد في آن.

ودعا سيف المدفع إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص المميزة التي يتيحها؛ كونه يمثل منصة تجارية مثالية وتجربة تسوق فريدة للمهتمين بالمنتجات عالية الجودة وبأسعار مغرية، مشدداً حرص مركز إكسبو، الذي يعمل تحت مظلة غرفة الشارقة على بذل أقصى جهوده، للارتقاء بصناعة المهرجانات والمعارض وتطويرها وتعزيز تنافسيتها للارتقاء باسم الإمارة واحدة من أهم المدن الرائدة في هذا المجال.

وأضاف: «يعد «المستهلك الكبير» الأكبر من نوعه في الشارقة والإمارات الشمالية في مجال تخفيضات الإلكترونيات والأزياء، ويحظى بدورته الثالثة بمشاركة نخبة من أهم الأسماء التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة في المنطقة مثل شرف دي جي، بلج إنس، جاشنمال، بتر لايف، سبلاش، سبورت سون، توب فاشن. كما يشارك في دورة هذا العام هوم سنتر.

وقال أنتوين جورجز مدير عام شركة دوم للمعارض، الجهة المنظمة للمعرض: «يستقطب المعرض هذا العام كبار رواد التجزئة في المنطقة، ويمكن للمستهلكين الاختيار من بين أكثر من 100 علامة تجارية توفر كل منها الأكثر طلباً في مجال الإلكترونيات، الأزياء والمنتجات المنزلية، التي لا تتوفر في أي مكان آخر».

وأضاف: نظراً للمستوى المعيشي المرتفع لدى المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوفر فرص العمل، فإن الشركات العارضة تتوقع إقبالاً كبيراً على هذا المعرض لدعم مبيعاتها وتعزيز نموها.