تنويه من هيئة تنظيم الاتصالات لمستخدمي أجهزة mac

أصدرت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام MacOS يحل ثغرة خطيرة تسمح لأي شخص بالدخول إلى أجهزة ماك والتحكم بها دون الحاجة لمعرفة كلمة المرور.
ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات لمستخدمي أجهزة mac بضرورة تحديث أجهزتهم فور ظهور التحديث اليوم!
أصدرت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام MacOS يحل ثغرة خطيرة تسمح لأي شخص بالدخول إلى أجهزة ماك والتحكم بها دون الحاجة لمعرفة كلمة المرور.
ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات لمستخدمي أجهزة mac بضرورة تحديث أجهزتهم فور ظهور التحديث اليوم!
أصدرت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام MacOS يحل ثغرة خطيرة تسمح لأي شخص بالدخول إلى أجهزة ماك والتحكم بها دون الحاجة
تربعت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول كأكثر الدول ازدهارا في العالم العربي، بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها.
ارتفعت إيرادات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية إلى 93.2 مليار درهم خلال النصف الأول من 2017 بنمو 13.1%، فيما حققت
احتفلت مجموعة الإمارات باليوم الوطني الـ46 حيث اجتمع موظفون من مختلف الأقسام للاستمتاع بنشاطات متنوعة في مقرها الرئيس.
قال معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، إن تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية 2018 مازال التصور المحتمل الرئيسي
أكدت بورصة دبي للماس، وهي منصة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أن بيتر ميوس سيتنحى عن منصبه كرئيس لبورصة دبي للماس
سجّلت أسواق الأسهم المحلية خسائر في تداولات نوفمبر الجاري بعد مكاسب قوية في الشهر السابق، متجاهلة مجموعة من المحفزات
أكد خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي نجاح الدائرة في التحول الرقمي لخدمات تراخيص الأنشطة
احتفلت فعاليات اقتصادية، أمس، باليوم الوطني الـ46 لدولة الإمارات، مؤكدةً اعتزازها بالدور الذي تؤديه في القطاعات
توقعت طيران الإمارات طفرة كبيرة في حركة المسافرين على رحلاتها، خلال عطلة نهاية الأسبوع بمناسبة اليوم الوطني اعتباراً من
فازت جمارك دبي بدرع ابتكار العام 2017 في مجال التسويق وتمثيل الدولة في الخارج، عن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد خلال
أعلن «الإمارات الإسلامي»، إتاحة خدمة الدفع عبر الهاتف النقال باستخدام تطبيق سامسونغ باي لمتعامليه، في خطوة تنسجم مع