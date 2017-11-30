تنويه من هيئة تنظيم الاتصالات لمستخدمي أجهزة mac

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أصدرت شركة أبل تحديثاً جديداً لنظام MacOS يحل ثغرة خطيرة تسمح لأي شخص بالدخول إلى أجهزة ماك والتحكم بها دون الحاجة لمعرفة كلمة المرور.

ونوهت هيئة تنظيم الاتصالات لمستخدمي أجهزة mac بضرورة تحديث أجهزتهم فور ظهور التحديث اليوم!
 

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