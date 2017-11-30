فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو في موسكو

دشنت فلاي دبي أولى رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي في العاصمة الروسية موسكو لتكون بذلك ثاني محطة لها في العاصمة الروسية بعد مطار فونوكوفو. وبذلك ترفع فلاي دبي رحلاتها إلى العاصمة الروسية لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً بواقع رحلتين يومياً إلى المطارين.

ومع انطلاق الخدمة الجديدة عززت فلاي دبي وجودها في السوق الروسي وهي تخدم اليوم 11 محطة في 10 مدن روسية. وكانت الناقلة خلال هذا الخريف قد بدأت رحلاتها إلى كل من محج قلعة وفورونيج .

كما استأنفت رحلاتها إلى أوفا لتضاف إلى شبكة وجهتها هناك، وهي مدن كازان وكراسندور وماينراللاين فودي ومطار فونوكوفو في موسكو وروستون أون وسمارا ويكاتنبيرغ. وتخدم فلاي دبي هذه الوجهات بواقع 48 رحلة أسبوعياً ترتفع إلى 58 رحلة في موسم عطلات نهاية العام.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: سعداء ببدء رحلاتنا إلى مطار شيريميتيفو، والذي يعكس توسع فلاي دبي في السوق الروسي. وشهدت حركة السفر بين دبي وروسيا نمواً استثنائياً هذا العام، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال توفير خيارات متنوعة ومعقولة بين روسيا ودبي، سواء لسياحة الأعمال أو الترفيه.

ووصلت رحلة فلاي دبي في وقت مبكر من صباح أمس إلى مطار شيريميتيفو الدولي. وغادرت رحلة العودة لفلاي دبي من المبنى رقم 2 في المطار في اليوم نفسه.

ترحيب

ورحب دينيس باشكوفيسكي نائب المدير العام للأنشطة التجارية في مطار شيريميتيفو برحلة فلاي دبي إلى المطار كشريك جديد من الإمارات، مشيراً إلى أن فلاي دبي تميزت دوماً بخدماتها العالية ومعايير السلامة والراحة للمسافرين. وأضاف أن مطار شيريميتيفو الدولي قام الكثير من الأعمال الخاصة بتطوير البنية التحتية للمطار وإدخال التقنيات المبتكرة لتعزيز مركزه الريادي من حيث جودة الخدمات للمسافرين، مؤكداً أن الشراكة مع فلاي دبي تصب في صالح الطرفين وتفتح فرصاً وخيارات جديدة للمسافرين والعملاء.

ويعد تشغيل رحلات إلى مطار شيرميتيوفو قراراً استراتيجياً، حيث تعد فلاي دبي أول ناقلة من الإمارات تخدم هذا المطار الذي يعد الأكثر إشغالاً في روسيا. ومع بدء العام الجديد سيتمتع المسافرون عبر هذا المطار بخدمات فلاي دبي الجديدة مع طائرة بوينغ 737 ماكس 8، حيث نعد أول شركة طيران في المنطقة تتسلم هذه الطائرة الحديثة.

وتميزت فلاي دبي خلال السنوات الماضية بالقدرة على الابتكار في الخدمات والمنتجات التي توفرها لتحسين تجربة السفر، وخلال هذا العام كشفنا عن مقصورة جديدة للطائرة بما فيها مقاعد جديدة لدرجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية صممت لمزيد من الراحة للمسافرين ونحن واثقون أن المسافرين سيتمتعون بهذه الخدمات والمنتجات الجديدة.

«737 ماكس 8»

وستبدأ فلاي دبي استخدام طائرة 737 ماكس 8 على المطار الجديد اعتباراً من الأول من يناير 2018. وكشفت الناقلة خلال معرض دبي للطيران أن الطائرة الجديدة سيتم تشغليها على عدد من الوجهات ضمن شبكة الناقلة. وستتسلم الشركة 6 طائرات من ماكس 8 حتى نهاية العام الجاري ضمن طلبية وقعتها الشركة في معرض دبي للطيران 2013 .

وكانت أكبر طلبية لبوينغ من طائرات الممر الواحد في المنطقة. وخلال نوفمبر الجاري حطمت فلاي دبي رقماً قياسياً جديداً بطلبية تاريخية من بوينغ لشراء 225 طائرة ماكس بقيمة 27 مليار دولار، الأمر الذي سيرفع إجمالي طائرات فلاي دبي إلى 320 طائرة لدعم خطة نمو وتوسع الشركة في المستقبل.

وجهات

من ناحية أخرى، كشفت فلاي دبي أمس عن وجهتين موسميتين جديدتين تعتزم الناقلة إطلاق رحلات إليها خلال العام المقبل وهما مدينة دوبروفينك الكرواتية وكوتايسي في جورجيا، لتعزز بذلك الناقلة شبكة وجهاتها الأوروبية خلال صيف 2018.

وستكون فلاي دبي أول ناقلة تشغل رحلات جوية إلى مدينة دوبروفينك الكرواتية بواقع 4 رحلات أسبوعياً خلال الفترة من 10 أبريل وحتى 25 أكتوبر 2018. أما مدينة كوتايسي فستكون الوجهة الثالثة للناقلة في جورجيا بعد العاصمة تبليسي ومدينة باتومي وستخدمها الناقلة بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 22 سبتمبر 2018.

ومع هذه الخطوة ترفع فلاي دبي شبكة وجهاتها الأوروبية لتصل إلى 22 مدينة منها 11 في روسيا، إضافة إلى البوسنة وبلغاريا وجمهورية تشيك ومقدونيا ورومانيا وصربيا وسلوفاكيا وتركيا، إضافة محطتين في أوكروانيا والوجهة الموسمية الجديدة في كرواتيا.

وستستأنف رحلات الناقلة إلى باتومي في جورجيا اعتباراً من 16 يونيو وحتى 30 سبتمبر من العام المقبل برحلة يومية مقارنة مع 3 رحلات أسبوعياً خلال الصيف الماضي. كما سيتم استئناف رحلات باتومي بواقع 3 رحلات أسبوعياً خلال الفترة من 26 مارس وحتى 26 أكتوبر 2018 لتحل بدلاً من رحلات بودغوريتشا التي أطلقتها الناقلة خلال جدول رحلات الشتاء.

أما مدينة كابالا وهي ثاني وجهة للناقلة في أذربيجان فسيتم استئناف الرحلات إليها خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2018 بواقع 4 رحلات أسبوعياً مقارنة مع رحلتين أسبوعياً خلال الصيف الماضي.

توسع

تستمر فلاي دبي في توسعها ونموها لترتفع وجهتها إلى أكثر من 100 وجهة في 45 بلداً حول العالم مدعومة بأسطول حديث من الطائرات التي تسلمتها خلال العام 2017. وهي تشغل اليوم أكثر من 1700 رحلة أسبوعياً.