زيادة أسعار الغازولين والديزل في ديسمبر

عادت أسعار الغازولين والديزل للزيادة في ديسمبر لتسجل أعلى ارتفاع لها منذ تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود من 28 شهراً - أغسطس 2015. ويتراوح ارتفاع أسعار الوقود خلال ديسمبر بين 12 فلساً للتر الغازولين لكل نوع من أنواعه الثلاثة و9 فلوس للديزل مقارنة بشهر نوفمبر.

وقلل الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة رئيس لجنة تسعيرة الوقود من تأثيرات ارتفاع أسعار الغازولين والديزل لشهر ديسمبر، مؤكداً في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس أن متوسط تغير أسعار الوقود منذ تطبيق قرار تحرير أسعار الوقود «بسيط ومحدود جداً ولا يتجاوز 4%». كما أن الأسعار تذبذبت بين الارتفاع والانخفاض.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة التي أعلنتها أمس لجنة تسعيرة الوقود في وزارة الطاقة، وتدخل حيز التطبيق يوم الجمعة الأول من ديسمبر، يرتفع سعر لتر الغازولين 98 (سوبر) إلى 2.15 درهم بدلاً من 2.03 درهم بزيادة 12 فلساً ونسبة ارتفاع 5.9% مقارنة بنوفمبر.

كما يرتفع سعر لتر الغازولين 95 (خصوصي) إلى 2.04 درهم بدلاً من 1.92 درهم بزيادة 12 فلساً وبنسبة 6.2%، وترتفع أسعار لتر الغازولين 91 (بلس) إلى 1.97 درهم مقارنة بسعر 1.85 درهم لشهر نوفمبر بزيادة 12 فلساً ونسبة ارتفاع 6.5%. كما يرتفع سعر لتر الديزل إلى 2.20 درهم بدلاً 2.11 درهم لشهر نوفمبر بزيادة 9 فلوس وبنسبة ارتفاع 4.3%.

وأرجع الدكتور مطر حامد النيادي ارتفاع أسعار الغازولين والديزل إلى عدة أسباب أبرزها تخطي سعر برميل النفط الخام خلال نوفمبر الجاري حاجز 60 دولاراً للمرة الأولى منذ أكثر من عامين بل وصل سعر البرميل في بعض أيام الشهر الجاري إلى 64 دولاراً، أما ثاني الأسباب فيتمثل في زيادة الطلب على الديزل بسبب دخول موسم الشتاء باعتباره وقوداً للتدفئة.

إضافة إلى عوامل أخرى ثانوية مثل انخفاض سعر الدولار العالمي وتراجع مخزونات الغازولين والنفط الخام بسبب تعرض الولايات المتحدة لعدة أعاصير أدت إلى توقف وتعطل العديد من مصافي التكرير.

تذبذب خلال العام الجاري

وشهدت تسعيرة الوقود منذ بداية العام الجاري تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، وسجلت خلال الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017، 8 حالات ارتفاع و4 حالات انخفاض.

حيث بدأت مرتفعة في يناير مقارنة بديسمبر 2016 واختتمت عام 2017 بأعلى ارتفاع شهدته التسعيرة منذ أغسطس 2015 والأخيرة سجلت 2.25 درهم للتر الغازولين السوبر و2.14 درهم للتر الغازولين الخصوصي، و2.07 درهم للتر الغازولين 91 بلس، وبذلك فإن الفارق بين تسعيرة ديسمبر المقبل وأغسطس 2015 لا يزيد على 10 فلوس لصالح أسعار أغسطس 2015، بينما يزيد سعر الديزل لشهر ديسمبر المقبل عن شهر أغسطس 2015 بنحو 15 فلساً.

وللمرة الأولى خلال العام الجاري استمرت الأسعار في الارتفاع لمدة 3 أشهر متواصلة خلال العام الجاري، وبدأت أسعار الغازولين في أول يناير عند مستوى 1.91 درهم للغازولين السوبر و1.80 درهم للغازولين الخصوصي و1.73 درهم للغازولين بلس و1.94 درهم للديزل، وخلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين أي على مدار 7 شهور شهدت الأسعار تذبذباً طفيفاً بين الارتفاع والانخفاض.

حيث استمرت الأسعار في الزيادة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين بنحو 12 فلساً على مدار الشهرين، إلا أن الأسعار انخفضت خلال شهر أبريل الماضي بمقدار 8 فلوس للغازولين و7 فلوس للديزل ثم عادت لترتفع مرة أخرى خلال شهر مايو.

حيث وصل فيه سعر لتر الغازولين 98 سوبر2.01 درهم ولتر 95 الخصوصي 1.90 درهم والبلس 1.83 والديزل 1.97 درهم، ثم شهر يونيو الماضي انخفاضاً مرة أخرى، واتجهت الأسعار نحو الارتفاع خلال شهري أغسطس وسبتمبر وأكتوبر على مدار 3 أشهر متواصلة لأول مرة لتسجل في شهر أكتوبر المقبل أعلى الأسعار منذ تطبيق قرار تحرير الوقود في أغسطس 2015 .

حيث تحدد سعر لتر الغازولين 98 في أغسطس 2015 مبلغ 2.25 درهم ولتر خصوصي 95 سعر 2.14 درهم وبلس 91 سعر 2.07 درهم والديزل 2.05 درهم، إلا أن الأسعار ارتدت نحو الانخفاض مرة أخرى في نوفمبر لتصل إلى 2.03 درهم للتر الغازولين السوبر و1.92 درهم للتر الجازولين الخصوصي و1.85 درهم للتر الغازولين بلس ثم ارتدت للارتفاع لشهر ديسمبر بأسعار تعد الأعلى منذ تطبيق التسعيرة الجديدة.

ارتفاع عالمي

أكدت لجنة تسعيرة الوقود عقب اجتماعها أمس أنه تم إعلان أسعار ديسمبر بناء على متوسط الأسعار العالمية للغازولين والديزل خلال نوفمبر وإضافة مبلغ الكلفة التشغيلية على سعر كل لتر. وأشارت اللجنة إلى أن الارتفاع مرتبط بزيادة أسعار النفط الخام على المستوى العالمي.

وعلى مدار 28 شهراً هي عمر سياسة تحرير أسعار الوقود في الإمارات لم تتخط أسعار الوقود سواء الغازولين أو الديزل تسعيرة أغسطس 2015، وتذبذبت الأسعار خلال الفترة من أغسطس 2015 إلى ديسمبر 2017 بل انخفضت في بعض الأحيان بنسبة 52.7% للديزل و21% للبنزين.