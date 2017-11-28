خطوات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى ضرورة الإسراع في التسجيل لضريبة القيمة المضافة، لتجنب مخاطر عدم التسجيل قبل الأول من يناير 2018، حيث يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة 375,000 درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وتعتبر التوريدات الخاضعة للضريبة هي جميع توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها أي شخص ولم يصدر نص صريح بإعفائها إضافة لما يقوم الشخص باستيراده من سلع وخدمات.

التسجيل في النظام متاح عبر الموقع الالكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب على مدار الساعة، حيث يتعين على الخاضعين للضريبة زيارة الموقع الإلكتروني www.tax.gov.ae، ومن ثم القيام باختيار الخدمات الإلكترونية، وإنشاء حساب من خلال الضغط على "التسجيل"، وبعد الحصول على إيميل التحقق من العنوان الإلكتروني، يتم الضغط على "تسجيل دخول" إلى الخدمات الإلكترونية للتسجيل.

وأكدت الهيئة على ضرورة تحري الدقة في توفير المعلومات المطلوبة والحرص على إدخالها بشكلٍ صحيح في طلب التسجيل، حيث يتعين على المسجل إرفاق عددٍ من المستندات لإتمام عملية التسجيل في النظام، بما فيها رخصة الأعمال أو الرخصة التجارية، وجواز السفر أو بطاقة الهوية في حال الإقامة في الدولة لكل من مدير الأعمال والمخول بالتوقيع، إلى جانب إثبات تخويل المدير/المخول بالتوقيع، ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس أو وكالة عامة/خاصة مصدقة من الكاتب العدل).

وقد يتطلب إصدار رقم التسجيل الضريبي من الهيئة 20 يوم عمل أو أقل وعليه يجب على الأعمال، الإسراع بتقديم الطلبات، لتجنب مخاطر التأخير التي قد تنتج عنها غرامات إدارية.

وفي حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة سوف يعرضه لغرامة إدارية تبلغ (20,000) درهم، وغرامات أخرى متعلقة بعدم سداد الضريبة إضافة إلى تحمّله كافة الضرائب المستحقة عليه، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 في شأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة.

ويجوز لشخصين اعتباريين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدم بطلب التسجيل الضريبي كمجموعة ضريبية إذا كان لكل منهم مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الإمارات العربية، أو كان الأشخاص المعنيون أطرافاً مرتبطة، أي كانوا غير منفصلين من الناحية الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية، أو في حال ‌كان شخص أو أكثر يمارس الأعمال في إطار شراكة يسيطر على الباقين.

وللقيام بالتسجيل كمجموعة ضريبية، يتعين على الأشخاص الذين يرغبون بالتسجيل كمجموعة ضريبية اختيار ممثل للمجموعة يقوم بتقديم طلب تسجيل المجموعة، حيث يقوم ممثل المجموعة الضريبية بتقديم طلب "التسجيل لضريبة القيمة المضافة" أولاً، مع اختيار أنه سيكون عضوا في مجموعة ضريبية.

بعد أن يتم إصدار رقم تعريف ضريبي له، يقوم العضو الممثل بإضافة بقية أعضاء المجموعة من خلال "التسجيل في مجموعة ضريبية"، سواء تم تسجيلهم بشكل منفصل أم لا، وبعد الانتهاء من إضافة الأعضاء وتقديم طلب التسجيل، يتم إصدار رقم التسجيل الضريبي للمجموعة.

للمزيد من المعلومات بالإمكان الاطلاع على التشريعات والأدلة الإرشادية على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.