مطارات دبي تفتح أبوابها لأحد أكبر مطاعم ماكدونالدز

أعلنت مطارات دبي وماكدونالدز الإمارات، افتتاح أكبر مطعم لماكدونالدز، ضمن مبنى الكونكورس بي في مطار دبي الدولي.

ويراعي تصميم المطعم الجديد راحة العملاء بالدرجة الأولى، بما يتماشى مع رسالة مطارات دبي الرامية لإحداث تغيير إيجابي في التجربة التي تقدمها. وفي حين تستقبل مطارات دبي يومياً أكثر من 230 ألف مسافر، لكل واحد منهم احتياجاته الخاصة، فإنها تركز على مواكبة اتجاهات المستهلكين وتحويل توقعات المسافرين. ويضم مطعم ماكدونالدز الجديد، البالغة مساحته 675 متراً مربعاً في مبنى الكونكورس بي، 16 كشكاً للطلب الذاتي مع توفر خيار خدمة الطاولات لمزيد من الراحة والسلاسة.

ويشكل مطعم ماكدونالدز المحسن جزءاً بسيطاً من الإجراءات والخطوات الكثيرة التي أسهمت بتحويل تجربة الركاب في مطار دبي الدولي.