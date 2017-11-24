%12 نمو نزلاء فنادق رأس الخيمة في 10 أشهر

سجلت إمارة رأس الخيمة رقماً قياسياً جديداً في أعداد الزوار الدوليين؛ حيث شهدت الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري زيادة 12% في أعداد النزلاء مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتمضي الإمارة قدماً نحو تحقيق هدفها المتمثل باستقطاب 900 ألف زائر في عام 2017.

وأوضح هيثم مطر، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أن الإمارة سجلت نمواً قوياً في أعداد الزوار الدوليين من الأسواق الناشئة؛ وتصدرت التشيك وبولندا والهند وكازخستان قائمة أبرز الوجهات السياحية العالمية الداعمة لهذا النمو، وتساهم هذه الأسواق الجديدة في مواصلة تسجيل نتائج قوية على صعيد الزوار القادمين إلى الإمارة من ألمانيا والمملكة المتحدة، فضلاً عن تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الزوار الروس الذين يفضلون قضاء عطلاتهم في ربوع الإمارة.

وأشار إلى أن الإمارة شهدت ارتفاعاً قوياً على مستوى جميع مؤشرات النمو الرئيسية خلال شهر أكتوبر، إذ ارتفعت نسبة إشغال الفنادق بنسبة 69%، فيما ارتفع عدد ليالي إقامة الضيوف بالفنادق بنسبة 14%، كما سجل متوسط فترات الإقامة للزوار نمواً بنسبة 8.89% ليصل إلى 3.3 أيام.

وتابع: سجل السياح من الوجهات الدولية أطول فترات الإقامة في الإمارة، وذلك بما يعادل ارتفاعاً بنسبة 17.57% لفئة الأسر الدولية لغاية هذا الوقت من العام، وبمتوسط إقامة يبلغ 4.87 ليال، حيث شهدت فنادق الإمارة ارتفاعاً في أعداد الزوار من روسيا بنسبة 65.25% على أساس سنوي، في حين أمضى 17.28% من الزوار البريطانيين عطلاتهم في ربوع الإمارة.

وارتفعت أعداد الزوار القادمين من الهند بنسبة 19.23%، بينما ارتفع الزوار من التشيك بنسبة 62.43%، كما ارتفع عدد الزوار من بولندا بنسبة 300%، فضلاً عن تسجيل زيادة بنسبة 22.49% في عدد الزوار من جمهورية سلوفاكيا ممن اختاروا تمضية فترة العطلة في رأس الخيمة، إلى جانب ذلك ارتفع عدد الزوار القادمين من السعودية بنسبة 5.97%.

وأشار مطر إلى أن السوق المحلي يمثل دعامة أساسية لقطاع السياحة سريعة النمو في رأس الخيمة، حيث تسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة إلى اجتذاب مليون سائح بحلول نهاية عام 2018، كما تستعد لافتتاح مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات السياحية الجديدة التي من المخطط لها أن تسهم في تلبية الزيادة المستمر في أعداد الزوار، ومن المتوقع أن تشهد الإمارة إضافة 4445 غرفة فندقية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي ستتراوح بين فئات 3 و5 نجوم.

وأكد مطر: نتوقع تسجيل أداءٍ قوي في نهاية العام، وهي فترة ستشهد فيها رأس الخيمة إطلاق برامج متميزة من الاحتفالات بمناسبة اليوم الوطني.