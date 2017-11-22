"إعمار للتطوير" تعلن الإدراج وبدء التداول في "سوق دبي المالي"

أدرجت شركة إعمار للتطوير ش.م.ع. ("إعمار للتطوير" أو "الشركة")، نشاط التطوير العقاري لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. ("إعمار العقارية") والمتخصصة في تطوير الأصول السكنية والتجارية المخصصة للبيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أسهمها في سوق دبي المالي ("سوق دبي المالي") بنجاح بعد قيام محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إعمار للتطوير"، بقرع جرس الإدراج إيذاناً ببدء تداول أسهم الشركة تحت الرمز "EMAARDEV".

وكانت "إعمار للتطوير" قد حددت سعر أسهمها بـ 6.03 دراهم للسهم الواحد، ضمن النطاق السعري المبدئي الذي حددته الشركة، لتبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 24.1 مليار درهم إماراتي (6.56 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج.

وبلغت نتيجة التخصيص النهائي نحو 93.8% للمؤسسات الاستثمارية ("شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة")، و6.2% للمستثمرين الأفراد وغيرهم ("شريحة الأفراد").

وفي هذا السياق، قال محمد علي راشد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إعمار للتطوير": "يمثل هذا اليوم نقطة تحول في تاريخ ’إعمار للتطوير‘، وخطوة جديدة مهمة في جهودنا المستمرة لترسيخ مكانتنا الرائدة كلاعب بارز في تطوير مدن المستقبل. وباعتبارها اسماً مرموقاً وعلامة تجارية رائدة في السوق العقارية بدبي، يعكس نجاح الطرح العام الأولي للشركة قناعة المستثمرين الإقليميين والدوليين بنموذج أعمالنا الذي أثبت نجاحه؛ وتحديداً مبيعاتنا التراكمية البالغة 41 مليار درهم؛ وتدفقاتنا النقدية العالية؛ فضلاً عن العائد الكبير من توزيعات الأرباح المستهدفة بنسبة 8.6٪ للسنوات الثلاث القادمة، والذي نرى بأنه أعلى مما يقدمه منافسونا ومن المتوقع أن يرتفع في المستقبل. كما يمثل هذا اليوم معلماً بارزاً في مسيرة سوق دبي المالي، الذي يعد مركزاً مالياً ناضجاً ويتمتع بكافة المقومات التي تمكنه من الاستفادة من مكانة دبي كمركز استثماري عالمي".

وأضاف: "لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أعرب عن امتناني لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي لما قدموه من دعم ومساعدة كبيرين خلال مختلف مراحل عملية الطرح العام الأولي. ونحن على ثقة من أن هذا النجاح ما هو إلا مجرد بداية لمستقبل مشرق لشركة ’إعمار للتطوير‘ ومساهميها الكرام".

المنسقون العالميون للطرح هم: "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، "المجموعة المالية هيرميس– الإمارات"، "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، "بنك أبوظبي الأول" و"غولدمان ساكس إنترناشيونال". والبنوك المُستلِمة الرئيسية هي: "الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول".