«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تنطلق الخميس

تعود للمرة الثانية الخميس «3 أيام من التخفيضات الكبرى» التابعة لمبادرات مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، لتسعد العديد من المتسوقين بأكثر من 400 علامة تجارية وفيما يفوق على 1500 محل تجاري، بتخفيضات وخصومات بين 30% إلى 90%٬ والتي ستقام بين 23 حتى 25 نوفمبر.

وسيحظى المتسوقون بفرصة اقتناء أجمل وأحدث الأزياء من مختلف العلامات التجارية، والتي تتمثل في «بانانا ريبابلك»، «توب شوب»، «ريفر ايلاند»،«فور ايفر 21», «ماسيمو دوتي»، و«زارا»، ولإضافة لمسة ساحرة لأي إطلالة، تقدم محال الاكسسوارات المشاركة في هذه المبادرة تخفيضات مغرية عبر مختلف المحال.

أما لمحبي الجمال ومساحيق التجميل ما عليهم إلا الاستفادة من الخصومات الرائعة في مختلف محال مستحضرات التجميل والعطور والعديد من المحال الأخرى، تشكيلة جديدة للأحذية الرجالية والنسائية الأنيقة، والمصممة بتصميم انسيابي يعكس الأناقة الشخصية ويتلاءم بكل سلاسة مع العديد من الإطلالات والأزياء.

وتشارك محال الأطفال في هذه المبادرة بتخفيضات مميزة تسمح لأولياء الأمور برسم الابتسامة على وجوه صغارهم، وضمان الرعاية والمرونة لهم من خلال مختلف المحال والمتمثلة في: «أرماني جونيور»، «ماماز وباباز»، «بيبي شوب»، «ليفل كيدز»، «ساكور كيدز» و«جيمبوري»، «شيكو»، والعديد من المحال الأخرى. كما تقدم محال مستلزمات الرياضة منتجات تلبي حاجات الرياضيين وتديم الراحة، لهم بأسعار مغرية.

وإلى كل من يرغب في تجهيز أو تغيير أثاث المنزل يمكنهم اقتناء أحلى قطع الأثاث في هذه الخصومات الكبرى الموزعة على محال الأثاث، والمتمثلة في: «شاتلز آند مور»، «آي دي ديزاين»، «هوم سنتر»، «تافولا»، «بيتر لايف»، «زارا هوم»، «هوم بوكس»، والعديد من المحال الأخرى.

وبإمكان المتسوقين التوفير والحصول على أجمل النظارات الشمسية والطبية في مختلف المحال المشاركة. بالإضافة إلى المحال التجارية، تحتضن المتاجر متعددة الأقسام مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بخصومات مغرية عبر مختلف المتاجر والتي تتضمن في: «بلومينغديلز»، «برايس ليس»، «هارفي نيكلز»، «سبلاش»، «سنتربوينت»، «بوتيك 1»، «دبنهامز»، «موجي»، «محال جاشنمال»، «محال روبنسون».