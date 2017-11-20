لا «قيمة مضافة» على بيع السيارات بين الأفراد

قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بالدولة بداية يناير ستفرض على مبيعات السيارات المستعملة في حال كان البائع له نشاط اقتصادي رسمي ومسجل لدى الهيئة، مشيراً إلى أن المبيعات المباشرة بين الأفراد الذين لا يقومون بتجارة السيارات بشكل متكرر غير مشمولة بضريبة القيمة المضافة.

وأضاف البستاني لـ«البيان الاقتصادي» أنه لن يتم فرض الضريبة على عملية بيع السيارة المستعملة إن كانت عملية البيع ستتم لفرد مشتر غير خاضع للضريبة من شخص يملك سيارة خاصة وليس مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن التجار الخاضعين للضريبة موضحاً أنه لن يتم فرض الضريبة أيضاً عند قيام فرد ببيع سيارته المستعملة إلى معرض سيارات بشرط ألا يكون الشخص يقوم بعملية بيع السيارات المستعملة بشكل متكرر.

وأوضح أنه سيتم فرض ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة المباعة من خلال معارض السيارات الخاضعة للضريبة والمسجلة لدى الهيئة، إلا أنه أوضح أن الضريبة في هذه الحالة ستفرض فقط على هامش ربح بيع السيارة المستعملة من المعرض للمشتري.

وذكر أن السيارات الجديدة مشمولة بضريبة القيمة المضافة كبقية المنتجات والسلع والخدمات الأخرى بواقع 5 % وفقاً للمرسوم بالقانون الاتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة.