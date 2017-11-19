الإمارات تفوز باستضافة "المنتدى العالمي لغاز البترول المسال" عام 2020 في دبي

فازت دولة الإمارات باستضافة "المنتدى العالمي لغاز البترول المسال" الذي تنظّمه "الجمعية العالمية لغاز البترول المسال"، الهيئة الرسمية المعنية بشؤون قطاع غاز البترول المسال على المستوى العالمي، والتي يزيد عدد أعضائها على 250 شركة متخصصة في صناعات النفط والغاز من القطاعين العام والخاص في أكثر من 125 دولة، إذ سيتم تنظيم النسخة 33 من المنتدى في دبي العام 2020.

وستقوم مجموعة "اينوك" باستضافة هذا الحدث الكبير بعد أن شاركت في إعداد ملف الاستضافة مع 14 جهة حكومية أخرى في دبي ضمن خطوة تهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة.

وحظي ملف استضافة "المنتدى العالمي لغاز البترول المسال" بدعم دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ووزارة الطاقة، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة مطارات دبي، بالإضافة إلى عدد من أبرز المؤسسات الفاعلة في قطاع النفط والغاز على المستويين المحلي والإقليمي.

وتعمل الجمعية العالمية على عقد شراكات طويلة الأمد مع المنظمات الدولية، وتنفيذ مشاريع مختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي، بهدف تحقيق قيمة مضافة للقطاع من خلال دفع عجلة الطلب على غاز البترول المسال، وتعزيز الامتثال لأفضل ممارسات الأعمال والسلامة.