119.51 مليار درهم تجارة أبوظبي غير النفطية في 9 شهور

بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبو ظبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2017 نحو119.51 مليار درهم مقابل 126.57 ملياردرهم خلال الفترة نفسها من 2016 بانخفاض 5.6%.

وأرجع تقرير "حركة التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي سبتمبر 2017 " الذي أصدره مركز "إحصاء أبو ظبي" أرجع هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 29.2 % إلى 15.92 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من 2017 مقابل 22.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 216 وانخفاض تجارة إعادة التصدير بنسبة 4 % وبلغت 15.6 مليار درهم مقابل 16.25 مليار درهم في حين ارتفعت قيمة الواردات إلى 88 مليار درهم مقابل 87.83 مليار درهم بنمو 0.2 %.

ووفقا للتقرير فقد انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8 % وبلغت 12.04 مليار درهم مقارنة بنحو 13.09 مليار درهم في شهر سبتمبر 2016 رغم ارتفاع الصادرات غير النفطية في سبتمبر الماضي بنسبة 9.2 % إلى 1.71 مليار درهم مقارنة بنحو 1.57 مليار درهم في سبتمبر 2016 بينما انخفضت قيمة تجارة إعادة التصدير بنسبة 17 % إلى 1.77 مليار درهم خلال سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 2.13 مليار درهم في سبتمبر 2016 وانخفاض قيمة الواردات بنسبة 8.9 % إلى 8.56 مليارات درهم خلال سبتمبر 2017 مقارنة بنحو 9.39 مليارات درهم في سبتمبر 2016.

وأشارت إحصاءات مركز "إحصاء أبو ظبي" إلى أن إجمالي تجارة إمارة أبوظبي الخارجية من الطائرات والسفن الفضائية وأجزائها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 9.2 مليارات درهم مقابل 9.93 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

وبلغ إجمالي تجارة أبوظبي الخارجية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ومصنوعاتها والحلى المقلدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 6.88 مليارات درهم مقابل 10.09 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.