إعمار تحدد تسعير أسهمها للطرح بـ 6.03 دراهم للسهم العادي

أعلنت شركة إعمار للتطوير اليوم عن نجاحها في تسعير أسهمها العادية للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، وتم تحديد السعر النهائي للطرح بـ 6.03 درهم إماراتي للسهم العادي ("سعر الطرح").



- وفقاً لسعر الطرح، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج حوالي 24.1 مليار درهم إماراتي (6.56 مليار دولار أميركي).

- عدد الأسهم المشمولة في الطرح 800.000.000 سهم تمثل نحو 20% تقريباً من إجمالي رأس المال.



- يبلغ إجمالي قيمة الأسهم العادية المباعة من قبل شركة إعمار العقارية ش.م.ع. نحو 4.82 مليار درهم إماراتي (1.31 مليار دولار).

- بلغت نتيجة التخصيص النهائي نحو 93.8% للمستثمرين المؤهلين ("شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة")، و6.2% للأفراد وغيرهم من المستثمرين ("شريحة الأفراد").

- يتوقع أن يتم الإدراج والتداول في سوق دبي المالي عند الساعة العاشرة من صباح يوم 22 نوفمبر 2017 تحت الرمز (EMAARDEV).

وقال محمد علي راشد العبّار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية": "يمثل هذا اليوم علامة فارقة في مسيرة شركة إعمار للتطوير، فالاهتمام الكبير من قبل الأفراد والمؤسسات الاستثمارية بالطرح الأولي العام يقربنا أكثر من تحقيق رؤيتنا المستقبلية. فشركة إعمار للتطوير تعمل وفق استراتيجية واضحة للنمو، ولديها محفظة قوية من المبيعات المتراكمة، وتدفقات نقدية عالية، وتوزيعات أرباح مستهدفة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الثلاث القادمة، مما يعني عائداً قوياً على التوزيعات مقارنة مع الشركات المماثلة. وإننا على ثقةٍ تامة بأن أمامنا فرصاً كبيرة في المستقبل كما أننا على قناعة بأهمية المنافع التي سيحققها الطرح للمساهمين".

أحدث المستجدات

وفقاً لمتطلبات "هيئة الأوراق المالية والسلع" بدولة الإمارات فيما يتعلق بالطرح العالمي، ستقوم الشركة بتاريخ 21 نوفمبر 2017 بنشر إعلان ("الإعلان")، والذي سيوضح إجمالي الديون المستحقة على الشركة والمبالغ المسحوبة بموجب تسهيل تمويلي، والتغيرات في رأس المال، كما في 20 نوفمبر 2017 لكل بند، كما يشمل الإعلان إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهم البائع وأرقام المبيعات المُحدَّثة للفترة من 1 أكتوبر 2017 إلى 20 نوفمبر 2017. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلان يتضمن بياناً من الشركة تقر فيه بأنه لم تطرأ أي تغيرات سلبية جوهرية على أعمالها منذ 30 سبتمبر 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن المبالغ المبينة أدناه كما في 13 نوفمبر 2017 وتلك التي سيتم عرضها في الإعلان، لم يتم تدقيقها أو مراجعتها أو الإبلاغ عنها أو اعتمادها من قبل مدقق الحسابات المستقل للشركة، "إرنست آند يونغ ميدل إيست" (فرع دبي) ("إرنست آند يونغ")، أو أي طرف ثالث آخر.

• إجمالي الدين: في 30 أكتوبر 2017، قامت الشركة بسحب 4.0 مليار درهم من تمويل مرابحة بقيمة 4.8 مليار درهم، حيث استخدمت حصيلة المبلغ المسحوب لصرف توزيعات أرباح نقدية بقيمة 3.9 مليار درهم (دون احتساب الرسوم) لصالح شركة "إعمار العقارية". ويمكن للشركة سحب الرصيد المتبقي في المستقبل. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة كما في 13 نوفمبر الجاري 4 مليار درهم. ولا تتوقع الشركة حدوث أي تغير جوهري على صعيد إجمالي الديون المستحقة عليها، بحلول 20 نوفمبر 2017.



• رأس المال: بلغت قيمة رأس مال الشركة 4 مليار درهم حتى تاريخ 13 نوفمبر 2017. وتتوقع الشركة عدم حدوث أي تغييرات جوهرية في قيمة رأس المال بحلول 20 نوفمبر 2017.

• المبيعات: وصلت قيمة مبيعات الشركة في الفترة بين 1 أكتوبر و13 نوفمبر 2017 إلى 1.3 مليار درهم، وتتوقع الشركة أن تستمر مبيعات الوحدات السكنية بذات الوتيرة الاعتيادية بين 13 و20 نوفمبر 2017.



وتماشياً مع متطلبات "هيئة الأوراق المالية والسلع"، سوف تقوم الشركة أيضاً في 25 ديسمبر 2017، أو بتاريخ قريب منه، بنشر ميزانيتها العمومية كما في 20 نوفمبر 2017، والمستمدة من البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 20 نوفمبر 2017، والتي ستكون قد تمت مراجعتها من قبل "إرنست آند يونغ". وعليه، يتوجب على المستثمرين التنبه من أن النتائج قد تختلف عن تلك الواردة في الإعلان، بما في ذلك تلك الواردة أعلاه.

إشعارات التوزيع والمبالغ المستردة

يتلقى المكتتبون الناجحون في شريحة الأفراد إخطارًا عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS) باستلام طلباتهم، ثم بحصولهم على حصة من الأسهم حال فوزهم، ويتبع ذلك توجيه إشعارٍ بالبريد المسجل. وبمجرد إقفال فترة الطرح - وقبيل إدراج أسهم الشركة - يتم الإخطار بالتوزيع النهائي للأسهم المعروضة للبيع ورد المبالغ الفائضة والفوائد المستحقة (إن وجدت) عبر نفس الطريقة التي استخدمت لدفع مبلغ الطلب الأصلي حصرًا.