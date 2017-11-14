البستاني لـ« البيان الاقتصادي»: لا تمديد لمهلة سداد «الانتقائية»

أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لا نية لتمديد المهلة القانونية، التي تنتهي غداً كونها آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية عن شهر أكتوبر الماضي من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة، والتي تشمل المشروبات الغازية بضريبة نسبتها 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%.

وشدد في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» أمس على أنه اعتباراً من بعد غد (الخميس) سيتم تطبيق غرامات التأخير على المخالفين بواقع 1000 درهم غرامة إدارية لعدم تقديم الإقرار الضريبي بحد أقصى يوم غد مع غرامة تعادل 2% من قيمة الضريبة غير المدفوعة تستحق على الفور من بعد غد أيضاً في حال عدم سداد الضريبة المستحقة بحد أقصى يوم غد.

وأضاف أنه سيتم فرض غرامة إدارية إضافية تعادل 4% من قيمة الضريبة غير المدفوعة تستحق من يوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، وهو اليوم السابع من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع على مبلغ الضريبة الذي لم يدفع، مشيراً إلى أنه سيتم فرض غرامة إدارية يومية إضافية تعادل 1% تستحق على أي مبلغ غير مدفوع لمدة تزيد على شهر ميلادي واحد من تاريخ انتهاء الفترة المحددة للدفع حيث تصل هذه الغرامة إلى 300% على أي مبلغ غير مدفوع كونه حداً أقصى في حال وصول عدد أيام التأخير إلى 324 يوماً من انتهاء المهلة المحددة للدفع.

وأكد أن الأيام المنقضية من الشهر الجاري شهدت إقبالاً جيداً على تقديم الإقرارات الضريبية، وسداد الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية عن شهر أكتوبر الماضي من الخاضعين للضريبة المسجلين لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، داعياً كل المشمولين بالضريبة إلى الإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية وسداد الضرائب المستحقة قبل انتهاء المهلة غداً تجنباً للتعرض لدفع الغرامات الإدارية والعقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون،.