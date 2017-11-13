محمد بن راشد يزور عددا من أجنحة الدول المشاركة في معرض دبي للطيران

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عددا من أجنحة الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران في يومه الثاني.

وفي بداية جولة سموه - التي رافقه خلالها ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي - تفقد سموه الطائرة الجديدة من طراز بوينج 737 ماكس 8 الجديدة التي انضمت حديثا للخدمة ضمن أسطول " فلاي دبي " من بين 76 طائرة من هذا الجيل تعاقدت عليها /فلاي دبي/ وستتسلم 5 طائرات أخرى أواخر العام الجاري.

واستمع سموه ومرافقوه إلى معلومات وافية حول مكونات وسعة الطائرة خلال الشرح الذي قدمه غيث الغيث الرئيس التنفيذي للشركة .. الذي أشار إلى أن هذه الطلبية من الطائرات الجديدة ستعمل على زيادة رحلات الشركة وتحسين فاعلية أسطولها وتشكل دعامة إضافية لالتزام الناقلة الاقتصادية بتسير رحلات جديدة إلى وجهات جديدة وبعيدة مثل بانكوك وبراغ وزنجبار.

وبارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للشركة تطورها وتحسين خدماتها للمسافرين على متن طائراتها .. مؤكدا سموه دعمه وتشجيعه لـ " فلاي دبي " كي تكون في مقدمة شركات النقل الجوي الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

وتابع سموه جولته في المعرض.. حيث توقف عند جناح الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم صناعات وتقنيات متطورة جدا تخدم الطيران المدني والحربي على حد سواء واستمع سموه من القائمين على الجناح إلى شرح حول هذه الأنظمة والتقنيات الجوية المدنية والدفاعية خاصة الصواريخ والطائرات الحربية بمختلف أنواعها.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركة القوية للشركات الأمريكية العملاقة في معرض دبي الدولي للطيران .. ما يعطي لهذا الحدث العالمي زخما إضافيا ويعزز مكانته في أوساط الشركات العالمية والأمريكية.

ورحب سموه بجميع الشركات التي تعرض إبداعاتها واختراعاتها المتقدمة في قطاع الصناعات والتقنيات الجوية المدنية منها والدفاعية .. مؤكدا سموه أنها من خلال وجودها في قلب هذا الحدث إنما تكتشف أسواقا جديدة وزبائن جددا في المنطقة وتتوسع في مبيعاتها والترويج لمنتجاتها خاصة في قطاع النقل الجوي المدني الذي يشهد نموا واتساعا من حيث شركات الطيران التي يزداد عددها سنة بعد سنة أو من حيث التقنيات المطلوبة للطائرات المدنية وأنظمتها المتطورة.

وزار سموه - خلال جولته في الأروقة الداخلية والخارجية للمعرض - عددا من الأجنحة المشاركة والتقى مسؤوليها والقائمين عليها.. مرحبا سموه بالوفود العارضة والزائرة.. متمنيا للجميع رحلة سعيدة وإقامة طيبة على أرض الإمارات.