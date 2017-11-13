طرح شركة أدنوك للتوزيع في سوق أبوظبي للاكتتاب

أكد معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمجموعة ادنوك طرح شركة أدنوك للتوزيع للاكتتاب العام في سوق ابوظبي للاوراق المالية.

وأوضح في كلمة له في افتتاح الدورة العشرين لمعرض ابوظبي الدولي للبترول اديبك اليوم بحضور حشد كبير من وزراء الطاقة وكبار مسؤولي شركات النفط والغاز ان ادنوك مستمرة في ثوثيق علاقاتها بشركائها العالميين.

واكد على ان المجموعة مستمرة في توسعاتها في قطاع النفط والغاز.

وأوضح معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة ان قطاع النفط والغاز في الامارات والمنطقة يشهد تغييرات كثيرة .

وأكد على الفوائد الكثيرة التي يحققها قرار مجموعة ادنوك بطرح جزء من اسهم ادنوك للتوزيع للاكتتاب، مشيرا الى انه من الصعوبة على الشركات ان تتطور وتنمو في المستقبل .