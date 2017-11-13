4 حالات تمنع استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه لن يتم استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل لضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها بالدولة اعتباراً من بداية يناير المقبل بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات في 4 حالات.

مشيرة إلى أنه يجوز للمسجلين لدى الهيئة استرداد ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد المدفوعة قبل التسجيل الضريبي بموجب الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى بعد التسجيل، التي تم دفعها عن توريد السلع والخدمات لصالح المسجل قبل تسجيله الضريبي، وعن استيراد السلع من قبله قبل تاريخ تسجيله، بشرط استعمال هذه السلع والخدمات للقيام بتوريدات تتيح حق الاستيراد بعد التسجيل الضريبي.

وأوضحت مصادر الهيئة لـ «البيان الاقتصادي» أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة فإنه لا يجوز استرداد ضريبة المدخلات المدفوعة قبل التسجيل لضريبة القيمة المضافة في حال استلام السلع وتلقي الخدمات لغايات غير القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

وفي حال كانت ضريبة المدخلات المرتبطة بالجزء المستهلك من الأصول الرأسمالية قبل تاريخ التسجيل الضريبي، أو تلقي الخدمات قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ التسجيل الضريبي، أو إذا قام شخص بنقل السلع إلى إحدى الدول الأخرى المطبقة للضريبة قبل أن يقوم بالتسجيل الضريبي في الدولة.

وأشارت من ناحية ثانية إلى أنه سيحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح معالي وزير المالية الجهات الحكومية والجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد كامل ضريبة المدخلات المدفوعة من قبلها باستثناء الضريبة المستثناة من الاسترداد وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة المدفوعة على سلع وخدمات استعملت للقيام بتوريدات معفاة من الضريبة.