«ستراتا» و«سولفاي» تتعاونان لتصنيع مكونات طائرات «بوينغ 777 إكس»

أعلنت كلٌ من منشأة «ستراتا للتصنيع»، الشركة المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات المتطورة، والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار، وشركة «سولفاي»، الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الكيميائية، التعاون في مشروع مشترك لتأسيس منشأة متطورة في مدينة العين بهدف تزويد شركة «بوينغ» بالمواد المركبة المتقدمة. ولا يزال المشروع بانتظار موافقات الجهات التنظيمية.

ومن المنتظر أن تصبح المنشأة الجديدة، التي تتوزع ملكيتها بالتساوي بين الشركتين، أول مزود في دولة الإمارات للألياف الكربونية المشبعة مسبقاً، التي يشار إليه أيضاً باسم مواد التقوية. وتستخدم هذه المواد المتطورة وعالية الأداء في تصنيع الهياكل المركبة لصناعات الطيران، بما في ذلك أحدث جيل من طائرات «بوينغ 777 إكس».

وستشهد الشراكة دخول شركة «مبادلة للاستثمار» مجال تصنيع المواد المتقدمة لقطاع صناعة الطيران من خلال شركتها التابعة «ستراتا»، كما ستشهد في الوقت نفسه دخول شركة «سولفاي» سوق تصنيع المواد المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

"ستراتا" و"سولفاي" توقعان اتفاقية لأول مشروع مشترك في الإمارات لتصنيع مكونات الطائرات وتوريدها إلى طائرات "بوينج 777 إكس" #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xRtksz0Grb — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) November 12, 2017



استراتيجية نمو

وقال خالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة «مبادلة للاستثمار»: اضطلعت مبادلة على مدى السنوات العشر الماضية بدور أساسي وفاعل في بناء وتطوير قطاع متطور ومستدام لصناعة الطيران في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي لتنويع الموارد الاقتصادية، مشيراً إلى أن الاتفاقية الموقعة مع شركة «سولفاي» تنسجم تماماً مع استراتيجية النمو، والتي تركز على تعزيز قدرات التصنيع المتقدمة، كما تعكس التزامنا بتقديم خدمات تنافسية لأهم مصنعي المعدات الأصلية في العالم.

وستعمل المنشأة الجديدة التي ستحتل مساحة 8500 متر مربع تقريباً، على تزويد شركة «بوينج» بألياف الكربون المشبعة مسبقاً لاستخدامها في صناعة الهياكل الأساسية لبرنامج طائرات «بوينج 777 إكس» الجديدة. وتتكون مواد التقوية من ألياف مقواة ضمن مصفوفة من الراتنج، ويتم استخدامها لصناعة أجزاء مركبة تمتاز بأداء قوي لكنها أخف وزناً بالمقارنة مع الهياكل المعدنية.



إنجاز جديد

من جانبه، قال بدر العلماء، رئيس مجلس إدارة منشأة «ستراتا للتصنيع»، ورئيس وحدة «صناعة الطيران» في «مبادلة»: يمثل المشروع المشترك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل نجاحات كلٍ من «مبادلة»، و«ستراتا» في مجال تقديم منتجات تحمل علامة «صنع في الإمارات». ونحن فخورون للغاية بأن نكون لاعباً أساسياً في سلسلة التوريد العالمية للطيران، وبأن نوسع نطاق شراكتنا مع شركة «بوينج» من خلال دخولنا مجال تصنيع المواد المتقدمة.

وبدوره، قال كارميلو لو فارو، رئيس وحدة الأعمال العالمية للمواد المركبة في سولفاي: ستقوم الشركة بتسخير خبرتها الفنية في تصنيع المواد المركبة المتقدمة ضمن هذه الشراكة والاستفادة أيضاً من علاقتها الطويلة مع بوينج لإنجاح التعاون المتبادل بين الشركتين.

فيما شهد استخدام المواد المركبة في طائرات الجيل الجديد مع مرور الوقت نمواً متزايداً في ظل سعي شركات تصنيع الطائرات التجارية الكبيرة إلى تخفيف وزن الطائرات وتقليل استهلاك الوقود وخفض الانبعاثات الكربونية.