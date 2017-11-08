الأربعاء آخر موعد لسداد الدفعة الأولى لـ«الضريبة الانتقائية»

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الأربعاء المقبل، آخر موعد لسداد الدفعة الأولى للضريبة الانتقائية عن شهر أكتوبر الماضي من الشركات الخاضعة للضريبة المسجلة لدى الهيئة والتي تشمل المشروبات الغازية بضريبة نسبتها 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة 100%.

كما أكدت الهيئة أن الأربعاء المقبل هو أيضاً آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.

حيث بدأت الشركات المسجلة والحاصلة على رقم ضريبي بتسديد الضريبة المستحقة عليها اعتباراً من الأول من الشهر الجاري استناداً للسجلات المتعلقة بالسلع الانتقائية التي تم إنتاجها أو استيرادها أو تخزينها أو طرحها للاستهلاك وفقاً للإقرارات الضريبية الشهرية التي بدأت الشركات المعنية بتقديمها للهيئة اعتباراً من الأربعاء الماضي وعلى مدى 15 يوماً.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية شهرياً حيث تقوم الشركات بتسديد الالتزامات الضريبية المستحقة عليها بالتزامن مع تقديم الإقرارات الضريبية مؤكدة أنه سيتم فرض غرامات وعقوبات على حالات عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية ومنها عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة.