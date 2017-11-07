«اتصالات» توفر ترقية مجانية لـ«آيفون إكس» لمشتركي «آي فون مدى الحياة»

أعلنت «اتصالات» أمس توفّر أحدث إصدارات هواتف آبل الذكية «آيفون إكس» حيث يمكن لعملاء اتصالات من تقديم طلبات الشراء المسبقة للهاتف الجديد عبر الموقع الإلكتروني etisalat.ae أو من خلال زيارة أي من فروع «اتصالات» في الدولة.

وأكدت «اتصالات» أنه يمكن لمستخدمي هاتفي آيفون 7 وآيفون 7 بلس المشتركين في «برنامج آي فون مدى الحياة» الحصول على فرصة الترقية المجانية لأحدث هواتف آبل آيفون إكس أو آيفون 8 أو آيفون 8 بلس وذلك بعد إتمام 12 شهراً من العقد.

كانت اتصالات هي أول من أطلقت برنامج «آي فون مدى الحياة» الحصري في الإمارات في العام الماضي، والذي أتى بالتزامن مع إطلاق هاتفي آيفون 7و آيفون 7 بلس حيث أتيحت الفرصة لمستخدمي هاتفي iPhone 6s و iPhone 6s Plus بترقية هواتفهم، مما سهَل على المشتركين الحصول على آخر إصدارات آبل دون الحاجة لانتظار انتهاء مدة العقد.

وسيتمكن عملاء «اتصالات» المشتركين بخطة الدفع الذكي بنظام الفاتورة بموجب عقود تمتد لـ18 و24 شهراً من اقتناء الهاتف الجديد بعد إتمام 12 شهراً من مدة العقد، وعلاوةً على ذلك، يمكن للعملاء الذين لم يتمّوا 12 شهراً الحصول على هاتف آي فون الجديد بعد دفع رسوم الترقية المبكرة للشهور المتبقية من العقد.

وقد تلقت اتصالات ردود فعل إيجابية من محبي آبل في الدولة حول «برنامج آي فون مدى الحياة» وهو ما جعل العملاء على ترقب مستمر لموعد إطلاق أحدث هواتف آي فون الذكية والاستفادة من ميزات هذا البرنامج.

وتعليقًا على ذلك، قال خالد الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات» إن «برنامج آي فون مدى الحياة» الذي تم طرحه للمرة الأولى في العام الماضي جاء لمنح عملائنا فرصة فريدة لترقية هواتفهم مجاناً والاستمتاع بالجيل الجديد من هواتف آبل. فضلاً على حرصنا المستمر على تمكين عملائنا من مواكبة أحدث الابتكارات التقنية المتوفرة في العالم.

وأضاف الخولي أن منتجات آبل تحظى باهتمام شريحة واسعة من العملاء في الإمارات، وبالتالي صمَم «برنامج آي فون مدى الحياة» ليكون الحل الأمثل لتسهيل عملية الحصول على أحدث هواتف آبل بالتزامن مع موعد الإطلاق العالمي. ويمكن الاشتراك في «برنامج آي فون مدى الحياة» عند اقتناء هاتفي آيفون 8 و آيفون 8 بلس من خلال عقد مدته 12 شهراً أو 24 شهراً مع باقات الدفع الذكي.