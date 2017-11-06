84 مليون مسافر سنويا يستوعبهم مبنى مطار أبوظبي الجديد بتكلفة 19.1 مليار درهم

أعلنت شركة "مطارات أبوظبي" أن نسبة الإنجاز الحالية في أعمال إنشاء مشروع مبنى مطار أبوظبي الجديد بلغت 86% وأنه سيستكمل في الربع الأخير من عام 2019 بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بنحو 19.1 مليار درهم مؤكدة أن أعمال الإنشاءات تسير وفق الخطط الموضوعة في المبنى الذي ستصل قدرته الاستيعابية إلى 84 مليون مسافر سنوياً وسيضم 65 بوابة متصلة و14 منفصلة و106 جسور صعود للطائرات وتبلغ مساحته الكلية 742 ألف متر مربع منها 200 ألف متر مربع للزجاج الخارجي.

ويعد المبنى المشروع الأهم ضمن خطط تطوير شبكات النقل والمواصلات في إمارة أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى أن المبنى الجديد الذي يحتوي على أكبر قوس داخلي في العالم يمتد على مسافة 180 متراً وارتفاع 52 متراً ويزن حوالي 1000 طن متري سيضم مجموعة واسعة من محلات السوق الحرة والمطاعم وصالات المسافرين ويشمل برنامج التطوير إيجاد بنية تحتية متطورة تسهل الوصول إلى البوابات الجوية ومواقف الطائرات ومواقف سيارات متعددة الطوابق ومبنى للشحن ومبنى لتموين الطائرات إضافة إلى مجمع للصيانة وغيرها من المرافق المساندة.

وأوضحت أن مشروع مبنى المطار الجديد يعد من الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في أبوظبي ونقطة فاصلة في تطور البنية التحتية اللازمة لتحقيق العوائد المثلى من قطاع الطيران إلى جانب تعزيزه للمنظومة المتنامية للنقل الجوي والبري والبحري بما يتماشى مع رؤية أبوظبي في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وضمن الخطط الحكومية الرامية إلى تنفيذ بنية تحتية قياسية تخدم المجتمع والاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال جولة إعلامية اليوم نظمتها شركة مطارات أبوظبي بالتعاون مع مكتب الاتصال الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في مشروع مبنى مطار أبوظبي الجديد بهدف الاطلاع على مستجدات المشروع والتعرف على مميزات المشروع الفريد من نوعه الذي يعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لحكومة أبوظبي فشملت الجولة التعريف بآخر مستجدات أعمال الإنشاءات داخل مبنى المطار واستعراض وتيرة الإنجاز في مشاريع النقل المرتبطة بالمطار والاطلاع على وتيرة العمل في عدد من المواقع والمحطات داخل مبنى المطار مثل المنطقة المركزية ومنطقة مغادرة المسافرين وعدد من البوابات إلى جانب منطقة نظام مناولة الأمتعة ومنطقة القادمين.

وتحدث خلال الجولة عبد المجيد الخوري الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات لأبوظبي وسليمان السكسك الرئيس التنفيذي للبرامج بالإنابة في شركة "مطارات أبوظبي" فتم الكشف عن أن مطارات أبوظبي تقوم حاليا بتنفيذ ثلاث مناطق حرة في مطارات أبوظبي والعين والبطين في حين تتوقع الشركة تحقيق هذه المناطق عوائد استثمارية على أن توفر المناطق الحرة حلولاً اقتصادية وصناعية متكاملة بحيث تشمل مناطق مخصصة لصناعة الطيران والدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات المطار والخدمات اللوجستية وخدمات الاستيراد والتصدير.