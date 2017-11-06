«أدنوك» نحو قرض بـ6 مليارات دولار مع 13 بنكاً

قالت مصادر مطلعة، أمس، إنه من المتوقع أن توقع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بنهاية الأسبوع اتفاقاً للحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار، بعدما تلقت تعهدات من مجموعة تضم 13 بنكاً.

وتقوم «أدنوك» بجمع التمويل في إطار خطة لإصلاح هيكل رأس المال، تتضمن الحصول على مزيد من القروض، وطرحاً عاماً أولياً لحصص أقلية في بعض وحداتها.

وتمت تغطية الدين وزيادته بعدما استقطب تعهدات بنحو 750 مليون دولار من كل بنك في المجموعة. وقالت المصادر إن التعهدات ستُخفض لتصل إلى الحجم المستهدف للقرض عند 6 مليارات دولار.

وقال أحد المصادر: إن مجموعة البنوك تضم «بانك أوف أميركا ميريل لينش» و«طوكيو ميتسوبيشي يو.اف.جيه» و«بي.ان.بي باريبا» و«سيتي» و«أبوظبي الأول» و«جولدمان ساكس» و«إتش.إس.بي.سي» و«جيه.بي مورجان» و«ميزوهو» و«سوسيتيه جنرال» و«ستاندرد تشارترد» و«سوميتومو ميتسوي» و«أوني كريديت».

وقال متحدث باسم «أدنوك»: إن الشركة «تتخذ نهجاً أنشط لضبط هيكل رأس مالها من أجل إطلاق القيمة وتحرير رأس المال وتحسين العائدات وقيادة نمو سلس. ولذا تدرس أدنوك خيارات متنوعة في ما يتعلق باستراتيجيتها التمويلية». وقالت مصادر لرويترز، إن «أدنوك» تخطط لبيع حصة في شبكتها لمحطات بيع الوقود ومتاجر التجزئة في ديسمبر.