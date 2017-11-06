سيارات متنقلة تنهي مشكلات سكان أبوظبي مع الصيانة

قد يتحول إصلاح صنبور أو تغيير فلتر مكيف المنزل، أو غيرها من أعمال الصيانة التي قد تبدو بسيطة، إلى مشكلة كبيرة تؤرق السكان في ظل مماطلة الكثير من شركات الصيانة، وخاصة عندما يستغرق حلها فترة طويلة.

وخلال أيام ستنتهي معاناة المواطنين والمقيمين في أبوظبي مع مشكلات صيانة المباني وغيرها من المشكلات التي نتجت عن غياب السباكين والميكانيكيين المهرة الذين انتقلوا بمحلاتهم للعمل في منطقة مصفح الصناعية، في إطار خطة بلدية أبوظبي للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي وتخصيص سكن البنايات بالمدينة للأسر وليس للعزاب.

وقريباً جداً سيشاهد المواطنون والمقيمون في أبوظبي المئات من سيارات تاجر أبوظبي المتنقلة تجوب الشوارع بحثاً عن مواطن أو مقيم يريد إصلاح أو صيانة التمديدات الصحية في بيته أو تبديل وإصلاح إطارات سيارته.