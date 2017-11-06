إطلاق العد التنازلي لتطبيق «القيمة المضافة»

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب أمس مؤشراً للعد التنازلي لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، داعية قطاعات الأعمال بالدولة إلى المسارعة بالتسجيل الإلكتروني للضريبة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع الهيئة.ووفقاً للمؤشر تبقى أقل من 56 يوماً على دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ وستطبق اعتباراً أول يناير بنسبة 5٪ على توريد معظم السلع والخدمات.

وأكدت الهيئة أن الشهر الماضي والفترة المنقضية من الشهر الحالي شهدت استجابة واسعة من الأعمال للتسجيل بضريبة القيمة المضافة مشيرة إلى أنه تم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة في بداية الشهر الماضي.

وتم تحديد فترات التسجيل بناء على العائدات السنوية للأعمال فبدأت في قبول جميع الأعمال التي تفوق عائداتها السنوية 150 مليون درهم بتقديم طلبات التسجيل قبل 31 الجاري والأعمال التي تفوق عائداتها السنوية 10 ملايين درهم يتطلب تقديم طلبات التسجيل لها قبل 30 الحالي ثم تعطى الأولوية للتسجيل للشركات التي تقل عائداتها السنوية عن 10 ملايين درهم.وجددت الهيئة تأكيدها أنه على جميع الأعمال الملزمة بالتسجيل التقدم بطلبات التسجيل قبل 4 ديسمبر 2017 تفادياً لمخاطر عدم التسجيل عند أول يناير 2018.

وأكدت أنها تبذل جهوداً مكثفة لمساعدة قطاعات الأعمال على مواءمة أنظمتها المالية والتقنية لضمان جاهزيتها واستعداداتها للامتثال بالأنظمة والإجراءات الضريبية في الدولة بما فيها ضريبة القيمة المضافة.