موانئ دبي العالمية تستشرف مستقبل سلاسل التوريد

شاركت موانئ دبي العالمية أمس في أعمال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2017 لمناقشة أهم الفرص والتحديات التي تواجه قطاع البنية التحتية وتقديم الخدمات اللوجستية في أفريقيا. وتحدث محمد المعلم نائب الرئيس الأول والمدير العام في موانئ دبي العالمية حول آفاق النمو والتوسع في أفريقيا والدور الشمولي لموانئ دبي في تحقيق التقدم ودفع عجلة الاقتصاد من خلال الاستثمار في مشاريع أفريقية محلية بقطاعات أخرى مساندة بما يضمن تشكيل سلسلة توريد متكاملة مبنية وفقاً لأهم المعايير الدولية.

وقال المعلم: نسعى من خلال مسيرة موانئ دبي العالمية في أفريقيا إلى الاستفادة من كل المعطيات التي توفرها القارة السمراء من الموارد الطبيعية والكوادر المحلية وتوافق المصالح المشتركة لبلدان أفريقيا مما يوفر لنا شبكة واسعة من الشركاء المحتملين وفرص التعاون الواعدة في تحقيق النهضة وتنويع مصادر الاقتصاد وبالتالي ضمان استدامته وتحقيق العيش الكريم للأفراد.

وأضاف: انتهينا من إعداد البوابات البحرية لموانئ دبي العالمية والمنتشرة على امتداد السواحل الأفريقية وبدأنا بالتوسع في قلب القارة بهدف إيصال خبراتنا وخدماتنا إلى أكبر عدد من دول أفريقيا والتمكن من تقديم الخدمات المساندة والمتكاملة في كل مكان بأفريقيا من خلال الاستعانة بقنوات الربط الداخلي لأفريقيا من أنهار وبحيرات وحتى الأراضي النائية التي تتيح بناء أحواض جافة، حيث تسهل بذلك عمليات التنقل وشحن البضائع إلى الداخل ويؤدي أيضاً إلى خفض التكاليف على المستثمرين وأصحاب المصالح.

وبين مجالات التركيز التي عملت على استكشافها موانئ دبي خلال السنوات الماضية في بلدان مثل موزمبيق ومصر والسنغال والصومال حديثاً.