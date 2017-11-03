تزايد الإقبال على الاستثمار بالعقارات قيد الإنجاز في دبي

يجمع مراقبون للسوق العقاري في دبي على أن تزايد الإقبال على الاستثمار في العقارات قيد الإنجاز من جانب المستثمرين ولا سيما المستخدم النهائي. ويرى مراقبون أن البيانات المتاحة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي حول حجم وعدد وطبيعة الصفقات العقارية تظهر تحسن شهية المستثمرين. ويتجه العائد على الاستثمار العقاري صعوداً خلال السنوات القليلة المقبلة بفعل عوامل موضوعية بذلت الإمارة جهداً كبيراً في ابتكارها لحماية مكتسبات النهضة العمرانية في دعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وفي مقدمتها المزيد من التطوير في البنية التشريعية العقارية.